London: Blindem Mann mit Blindenführhund wurde Restaurantbesuch verweigert

Ein blinder Softwareentwickler wollte, von einem Blindenführhund begleitet, mit seinen Arbeitskollegen essen gehen und wurde am Eintritt gehindert.

Christian Gutjahr

Artur Ortega wollte nur mit seinen Kollegen essen gehen. Dazu hatte er vorab reserviert und sogar auf seinen Blindenführhund hingewiesen, obwohl das nicht nötig wäre, berichtet der EveningStandard. Assistenzhunde dürfen in Großbritannien fast überall hin mitgenommen werden. Restaurants zählen auf jeden Fall dazu.

Als die Gruppe dann beim Restaurant ankam, gab man Ortega die Auskunft, er könne nur hier essen, ohne seinen Hund mitzubringen. Auch der Restaurantmanager verweigerte den Eintritt. Dies hat ihn sehr verwundert da er bereits früher in diesem Restaurant, auch in Anwesenheit seines Hundes, gegessen hatte.

Da er diese Diskriminierung nicht einfach hinnehmen wollte, wandte er sich an das RNIB (Royal National Institute of Blind People), eine Organisation die blinden und sehbehinderten Personen hilft.

Behörde überprüft Restaurantlizenz

Das RNIB beschwerte sich im Namen von Artur Ortega bei der zuständigen Bezirksverwaltung. Dies löste eine Überprüfung der Restaurantlizenz aus, denn blinde Menschen haben ein Anrecht darauf, ihre Blindenführhunde in Restaurants mitzunehmen.

Der Anwalt des RNIB, Jack Holborn, erklärte, es ginge nicht darum, dem Restaurant die Lizenz zu entziehen, sondern zu bewirken, dass Restaurantpersonal entsprechend der Gesetzeslage geschult wird.

Entschuldigung

Im Nachhinein schrieb das Restaurant an Ortega einen Brief, in dem es sich für das Verhalten entschuldigte und bot der Gruppe einen kostenlosen Restaurantbesuch an.