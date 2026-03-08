Mabacher Award wird 2026 erstmals auf der Diagonale vergeben

Mit 5.000 Euro dotiert, feiert der Filmpreis Mabacher Award seine Premiere auf der Diagonale 2026 in Graz.

Mabacher Award

Der Filmpreis wird am 22. März 2026 um 18 Uhr im Heimatsaal des Volkskundemuseums in Graz verliehen, informieren die Organisator:innen des Mabacher Award. Ausgezeichnet wird ein Film, der Menschen mit Behinderungen, chronischen oder psychischen Erkrankungen inklusiv darstellt und damit gesellschaftliche Barrieren abbaut.

Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler betont: „Der Mabacher Award ist ein wichtiges Signal der Filmbranche, Inklusion als Verpflichtung wahrzunehmen und inklusive Filme als Qualitätsmerkmal für eine vielfältige und professionelle Filmkultur zu verstehen.“

Auch die Diagonale sieht den Preis als Auftrag. „Es ist uns ein Anliegen, Barrierefreiheit und Inklusion in allen Bereichen und Gewerken voranzutreiben und somit Schritt für Schritt zu einer zugänglicheren Filmkultur beizutragen“, erklären Dominik Kamalzadeh und Claudia Slanar von der Festivalleitung der Diagonale.

Das Mabacher-Leitungsteam hält fest: „Damit setzt die Filmbranche ein wichtiges Zeichen für Inklusion und die gleichberechtigte Repräsentation von Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen.“

Der Award erinnert an den 2019 verstorbenen Inklusionsaktivisten Martin Habacher. Er wird in Kooperation mit der Diagonale sowie mit Unterstützung des Bundes, des Österreichischen Filminstituts und des Filmfonds Wien vergeben.