Premiere von „Mabacher – #ungebrochen“

Der Film „Mabacher – #ungebrochen“ feiert am 26. April 2017 um 18 Uhr beim CROSSING EUROPE Filmfestival Linz seine Premiere.

Das Werk wurde von Stefan Wolner und Viktor Schaider realisiert. (siehe auch Facebook-Auftritt bzw. Behind the scenes)

Was der Film beinhaltet wird in der Ankündigung in aller Kürze so beschrieben: