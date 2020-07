Schwerpunkthema im neuen Heft der Zeitschrift Menschen.

„Behinderte Menschen sind um ein Vielfaches häufiger von Gewalt betroffen,“ auf diese Tatsache weist Chefredakteur Josef Fragner im Intro der neuesten Ausgabe der Zeitschrift Menschen hin, die sich dem Thema „Macht und Gewalt“ widmet.

„Ich war nie wütend. Alle Wut und Aggression habe ich immer nur an mir selbst ausgelassen,“ so schreibt sich Sina Niemeyer in ihrem Fotoprojekt „Für mich“ ihre Verletzungen vom Leib, die sie durch Missbrauch im Kindesalter erlitten hat.

Hemma Mayrhofer listet mit Walter Fuchs erschütternde Zahlen und Fakten aus einer österreichischen Studie zu Gewalterfahrungen von Menschen mit Behinderung auf und präsentiert mit Yvonne Seidler ernüchternde empirische Befunde zum Recht auf selbstbestimmte Sexualität und zum Schutz vor sexueller Gewalt.

Sabine Mandl und Anna Schachner zeigen an praktischen Beispielen, wie Selbstbestimmung und Autonomie nicht nur zu mehr Zufriedenheit führen, sondern auch die Lebensqualität erhöhen und gewaltpräventiv wirken. Das und noch viel mehr bietet die Zeitschrift Menschen. in ihrer neuesten Ausgabe.