MAG Menschen und Arbeit GmbH: 3.000 Teilnehmer in „Pflegewege klar gemacht“

In nur 13 Monaten haben 3.000 Menschen den Einstieg in Pflege- und Sozialberufe gefunden – die 3.000. Teilnehmerin ist Daniela Schneider aus Perchtoldsdorf.

MAG Menschen und Arbeit GmbH

Das Projekt „Pflegewege klar gemacht“ der MAG Menschen und Arbeit GmbH hat in 13 Monaten ihres Bestehens 3.000 Teilnehmende erreicht. Die Beratungs- und Betreuungseinrichtung unterstützt beim AMS Niederösterreich gemeldete Personen kostenlos dabei, ihren Weg in Pflege- und Sozialberufe zu finden – von der Orientierung bis zur Ausbildungsorganisation. Partner sind u. a. das AMS Niederösterreich, Hebebühne und ABZ*AUSTRIA.

Das seit Februar 2025 laufende Projekt richtet sich an Interessierte im Pflege- und Sozialbereich. Die 3.000. Teilnehmerin, Daniela Schneider aus Perchtoldsdorf, wird nun individuell auf ihrem Ausbildungsweg begleitet. Nach der Erstberatung übernimmt „Pflege Chance NÖ“ der MAG Menschen und Arbeit GmbH weitere Schritte wie Ausbildungsberatung und Förderabwicklung (wie „Pflegestipendium“ oder „AQUA“). Ziel ist es, arbeitslose Menschen in gefragte Pflegeberufe zu bringen und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

„Investition in die Versorgungssicherheit und in die Menschen selbst“

„Der Bedarf an qualifizierten Kräften in der Pflege wird in den kommenden Jahren weiter steigen. Projekte wie ‚Pflegewege klar gemacht‘ leisten einen unverzichtbaren Beitrag dazu, die geeigneten Menschen für dieses wichtige Berufsfeld zu gewinnen und sie fit für die richtige Laufbahn zu machen“, betont Arbeitsmarkt-Landesrätin Mag. Susanne Rosenkranz.

Sandra Kern, Landesgeschäftsführerin des AMS Niederösterreich: „Trotz insgesamt rückläufigem Stellenangebot verzeichnen wir im vergangenen Jahr im Pflege- und Sozialbereich ein Plus bei den offenen Stellen von 4,6% im Vergleich zu 2024. Um diesen Bedarf nachhaltig zu decken, ist es unser Ziel, einen erfolgreichen Berufsweg im Pflege- und Sozialbereich sicherzustellen. Die MAG Menschen und Arbeit GmbH ist hier ein verlässlicher Partner, der durch eine praxisnahe Begleitung vielen Arbeitssuchenden den entscheidenden Orientierungsschritt ermöglicht. Gemeinsam stärken wir nachhaltig die Fachkräftesicherung im Pflegebereich.“

„Der Zuspruch von 3.000 Menschen in nur 13 Monaten zeigt das große Vertrauen in unsere Arbeit und das Potenzial dieses Bereichs. Individuelle Begleitung wirkt: Wir geben Orientierung, bauen Selbstvertrauen auf und führen gezielt in krisensichere Pflegeberufe“, erklärt MMag. Robert Lagler, Geschäftsführer der MAG Menschen und Arbeit GmbH.

Einladung zum Tag der offenen Tür: „Dein Weg in die Pflege“

Am 27. April 2026 von 09:00 bis 15:00 Uhr findet der Tag der offenen Tür „Dein Weg in die Pflege“ statt. Hier können alle Interessierten persönlich erleben, wie die MAG Menschen und Arbeit GmbH motiviert, stärkt und sicher in die neue Karriere begleitet.

Über die MAG Menschen und Arbeit GmbH

Die MAG Menschen und Arbeit GmbH mit Sitz in St. Pölten ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft des Landes Niederösterreich und zentraler Partner für arbeitsmarktpolitische Projekte und Strategien in Niederösterreich. Sie rückt den Menschen in den Mittelpunkt und schafft Brücken zu echter beruflicher Integration.