Magazin „Selbstbestimmt“: MDR startet Sendereihe zum Thema Teilhabe und Inklusion neu

Vor ca. 30 Jahren startete das MDR-Magazin „Selbstbestimmt“. Am 11. Mai 2023 wurde das Format neu aufgelegt. Mit neuen Moderator:innen und neuen Themen.

1991 startete die erste „Selbstbestimmt“-Sendung unter dem Motto: „Behindert sein, damit kann man leben. Behindert werden, dagegen muss man sich wehren.“ Wie man auf der MDR-Seite nachlesen kann, startete das Magazin damals im Deutschen Fernsehfunk (DFF) und stellte somit zum ersten Mal Themen, die Menschen mit Behinderungen betreffen, in den Mittelpunkt eines TV-Magazins.

Wie auf tvheute.at berichtet wird, bekommt „Selbstbestimmt“ 30 Jahre nach seinem Start ein neues Format in der ARD-Mediathek. Die Moderator:innen Tan Caglar, Gina Rühl und Mathias Mester präsentieren in drei Staffeln mit je drei Folgen verschiedene Themen wie z.B. der Traumjob, Schönheitsnormen oder „was ist ein Held?“. Die Moderator:innen haben alle selbst eine Behinderung.

Gina Rühl ist Vize-Miss-Germany und trägt nach einem Unfall eine Armprothese. In ihrem Sendungsbeitrag diskutiert sie mit Jugendlichen über Schönheitsideale und trifft Del Keens, den Begründer der Modellagentur „Misfit models“ – einer Modellagentur, die sich explizit an Menschen mit Behinderungen und an Menschen, die von gängigen Schönheitsnormen abweichen, richtet. Auch spricht sie u.a. mit der kleinwüchsigen Fitness- und Modeinfluencerin Janina Nagel.

Tan Caglar wollte als Kind Arzt oder Profisportler werden – jetzt ist er selbst Rollstuhlbasketballer und spielt einen Arzt in der deutschen Fernsehserie „In aller Freundschaft“. In seinem Sendungsbeitrag spricht er mit Menschen, die ihren Traumjob gefunden haben, z.B. mit Anna-Lena Bogenhauser – sie hat Trisomie 21 und arbeitet in einer großen Notaufnahme. Clara Klebba ist stark sehbehindert und arbeitet in einer Bar als Kellnerin. Alexander Böhmer hat eine Beinprothese und arbeitet als Flugbegleiter.

Mathias Mester ist Para-Leichathlet und begegnet in seiner Sendung Menschen, die zu Vorbildern geworden sind, z.B. der Special Olympics Tennisspielerin Sophia Schmidt oder Mitgliedern des Vereins „Sozialhelden“. Von ihnen möchte er wissen, was wahre Held:innen ausmacht und ob man sie heute noch braucht.

Die erste Staffel wurde am 11. Mai 2023 in der ARD-Mediathek veröffentlicht und ist dort noch verfügbar.

Weitere Informationen zum Thema finden Sie auf der Internetseite des MDR.