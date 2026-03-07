Manuela Lanzinger: Wir verlieren viel Potenzial am Arbeitsmarkt

Welche Veränderungen braucht es, damit mehr Frauen mit Behinderungen arbeiten können? Darüber spricht Manuela Lanzinger, Vizepräsidentin des Österreichischen Behindertenrates (ÖBR), im Podcast „Dabei sein im Arbeitsleben – Chancen für alle“.

Österreichischer Behindertenrat

Frauen mit Behinderungen stehen am Arbeitsmarkt vor besonderen Herausforderungen. Sie sind häufig mehrfach benachteiligt – wegen ihrer Behinderung und weil sie Frauen sind. Laut ÖBR-Vizepräsidentin Manuela Lanzinger braucht es deshalb gezielte Maßnahmen, um mehr Inklusion zu erreichen.

Aktuelle Zahlen zeigen eine schwierige Entwicklung: Im Februar 2026 ist die Arbeitslosigkeit von Menschen mit Behinderungen im Vergleich zum Vorjahr um 14,6 Prozent gestiegen. Rund 17.200 Menschen mit anerkannter Behinderung sind arbeitslos gemeldet. Wie viele Frauen mit Behinderungen betroffen sind, ist allerdings unklar, da entsprechende Daten fehlen.

Ein wichtiger Ansatzpunkt ist laut Lanzinger das Bildungssystem. Noch immer besuchen viele Kinder mit Behinderungen Sonderschulen. Das erschwert später oft den Einstieg in den Arbeitsmarkt. Sie plädiert daher für eine stärkere inklusive Bildung mit ausreichender Unterstützung – etwa durch Persönliche Assistenz oder technische Hilfsmittel.

Viele Frauen mit Behinderungen scheinen gar nicht in der Arbeitslosenstatistik auf

Auch Care-Arbeit spielt eine Rolle: Viele Frauen mit Behinderungen betreuen Kinder oder pflegebedürftige Angehörige und scheinen deshalb gar nicht in der Arbeitslosenstatistik auf.

Neben besserer Bildung braucht es laut Lanzinger auch mehr Unterstützung im Berufsleben – etwa Persönliche Assistenz am Arbeitsplatz, barrierefreie Arbeitsplätze und flexible Arbeitsmodelle und sie führt aus:

Im Arbeitsmarkt gehen wahnsinnig viele Menschen mit Behinderungen, aber auch mit chronischen Krankheiten verloren. Es gehen gerade auch sehr viele Frauen mit Behinderungen und chronischen Krankheiten dem Arbeitsmarkt verloren.

Für sie ist klar: Mehr Inklusion am Arbeitsmarkt braucht langfristige Strategien und verlässliche Unterstützungssysteme. Davon profitieren nicht nur Menschen mit Behinderungen, sondern auch Unternehmen und die Gesellschaft insgesamt.

Das Interview mit Manuela Lanzinger erschien im Podcast „Dabei sein im Arbeitsleben – Chancen für alle“ am 6. Februar 2026.