Mario Kowald verstorben

Der Grazer Interessenvertreter und ehemalige ÖVP-Gemeinderat Mario Kowald ist am 31. Jänner 2020 im 45. Lebensjahr verstorben.

BIZEPS

Der blinde Jurist wurde 1975 geboren und hat einige Jahre beim Bundessozialamt Landestelle Steiermark gearbeitet. „Dort durfte ich die Arbeitsassistenz mitaufbauen“, erzählte er vor Jahren in einem BIZEPS-Interview und berichtete, dass er vor seiner politischen Laufbahn bei der ÖVP bei NGOs tätig war.

„Der Grazer ÖVP-Stadtrat Kurt Hohensinner ist erschüttert, die Volkspartei und Weggefährten trauern um einen Großen. Da sei einer gegangen, der unermüdlich politisch aktiv gewesen sei“, schreibt die Kleine Zeitung in einem Nachruf.

„Ruhe in Frieden, lieber Mario. Danke für die vielen Projekte die du für andere Menschen initiiert hast“, hält Hohensinner weiters auf Facebook fest.

Kampf um Menschenrechte

Sein gesellschaftliches Engagement war vielfältig. Von 2004 bis 2008 war Mario Kowald Obmann des Blinden- und Sehbehindertenverband Steiermark. Ihm war beispielsweise die Beseitigung von Holzlatten, die vor Dachlawinen warnen, ein Anliegen. (Was schlussendlich auch umgesetzt wurde.)

Auch war er Vertreter der Aktionsgemeinschaft an der Österreichischen Hochschülerschaft und arbeitete in Gremien des ÖAAB mit und war Sprecher für Menschen mit Behinderungen.

Danach war er ab Jänner 2008 Gemeinderat für die ÖVP in Graz. Er setzte sich intensiv für Barrierefreiheit ein und betonte in einem ausführlichen BIZEPS-Interview die „Notwendigkeit der Selbstvertretung behinderter Menschen in der Politik“. Seine Kandidatur für die Wiederwahl 2012 scheiterte und er zog nicht mehr in den Gemeinderat ein.

Er empfing das Sommercamp 2009 in Graz in Vertretung des Bürgermeisters und zeigte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern den Sitzungssaal. Sein Platz im 1550 erbauten Rathaus war übrigens mit einer Braillebeschriftung versehen.

Zuletzt war er für den Verein Wegweiser – Verein zur Unterstützung bei der Administration des persönlichen Budgets behinderter Menschen in Graz als Vize-Präsident und Geschäftsführer tätig.

Die Beisetzung findet am 7. Februar 2020 in Sankt Anna am Aigen statt.