Mark Wilson war ein überzeugter Selbstbestimmt-Leben Vertreter

Wir trauern um unseren lieben Kollegen Mag. Mark Wilson, der am 9. Oktober 2020 plötzlich und unerwartet im 51. Lebensjahr verstorben ist.

Mark war seit 2004 fester Bestandteil der Arbeitsassistenz ABAk.

Viele Menschen, die später auch seine Freunde wurden, unterstützte er bei der Jobsuche.

Mit seiner Lebensfreude, seiner Ruhe und seinem Lächeln, auch in schwierigen Situationen, schenkte er Mut.

Er war ein überzeugter Selbstbestimmt-Leben Vertreter.

Danke Mark für alles, wo auch immer du jetzt bist.

Dein Vermächtnis werden wir weiter tragen – in unseren Köpfen, in unserer Arbeit und vor allem in unserem Herzen.