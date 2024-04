Matthias Fenkart, gehörloser Bildungsexperte, erhält Österreichischen Staatspreis

Ing. Matthias Fenkart MSc, gehörloser Prokurist, Schulungsmanager und Projektleiter für digitale Entwicklung in der equalizent Schulungs- und Beratungs GmbH, wurde am 8. April 2024 mit dem renommierten Österreichischen Staatspreis für Erwachsenenbildung ausgezeichnet.

equalizent

Seine Leistungen markieren einen Meilenstein in der inklusiven Bildungslandschaft Österreichs, denn sowohl seine eigene Bildungs- und Jobkarriere hat Vorbildcharakter.

Den Preis in der Kategorie „Digitalisierung in der Erwachsenenbildung“ erhielt er aber auch als Projektleiter für die Entwicklung digitaler und barrierefreier Lösungen für den Unterricht gehörloser Menschen.

Zur Person Ing. Matthias Fenkart MSc

Matthias Fenkart hat eine Laufbahn vorzuweisen, die für gehörlose Menschen aufgrund der vielen Barrieren mehr als ungewöhnlich ist, womit er als wichtiges Role Model für andere gehörlose Menschen fungiert.

Seit der Gründung der equalizent Schulungs- und Beratungs-GmbH im Jahr 2004 baute er als Trainer, später als Projektleiter und schließlich als Schulungsmanager und Prokurist das Unternehmen mit auf. Aktuell ist der IT-Experte Teil der Geschäftsleitung.

„Es war mir stets ein Anliegen, dass der barrierefreie Zugang zu Informationen und Materialien selbstverständlich wird. Denn das ist für die professionelle und persönliche Weiterentwicklung gehörloser Menschen unabdinglich. Nur so ist ein Mitgestalten des Arbeitsmarktes und somit auch der Gesellschaft möglic.“, erklärt Fenkart sein Engagement für gerechte Bildungschancen für gehörlose Menschen.

Inklusives Schulungszentrum equalizent

Das equalizent Schulungszentrum gestaltete er in diesem Sinne mit. Das Kompetenzzentrum bietet Kurse und Lehrgänge für gehörlose Personen in Österreichischer Gebärdensprache, der Erstsprache gehörlose Menschen, an.

Dies gilt als eine Besonderheit im österreichischen Erwachsenenbildungsbereich. Hörende Menschen können hier zudem Gebärdensprachkurse besuchen.

Barrierefreiheit durch Digitalisierung

Fenkarts Auszeichnung erfolgte aufgrund seiner Leitungsposition bei der Entwicklung digitaler, gebärdensprachbasierter Lösungen, die gehörlosen Menschen einen barrierefreien Zugang zur Bildung ermöglichen.

Durch seinen Weitblick und Innovationsgeist wurde bereits zu Beginn seiner Karriere digitales Lehren und Lernen fest in die Qualitätssicherung des Unternehmens integriert und ist ein fixer Bestandteil im Unterricht.

Besonderen Wert legt Fenkart dabei auf die Umsetzung von Unterrichtsmaterial im Sinne der DeafDidaktik und die partizipative Zusammenarbeit in der Entwicklung neuer Tools.

Und noch nicht genug: um an der Spitze der innovativen Bildungspraktiken zu bleiben wird laufend geprüft, evaluiert und an die Anforderungen der primären Zielgruppe angepasst.

Über equalizent Kompetenzzentrum Wien

Das Kompetenzzentrum bietet gehörlosen Menschen als einziges Unternehmen in Österreich Schulungen in Gebärdensprache an. Für Hörende gibt es ein breites Angebot an Gebärdensprach-Kursen: vom Schnupperkurs über Intensivkurs bis zum Diplomlehrgang. Diese Kurse werden ausschließlich von gehörlosen Trainer*innen geleitet. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Beratung für Unternehmen.

2004 gegründet, feiert das Schulungszentrum heuer sein 20-jähriges Jubiläum. Aktuell arbeiten rund 60 Personen im Kompetenzzentrum Wien, davon sind 50% gehörlos. Das Schulungsinstitut ist bilingual (alle Mitarbeitenden beherrschen Gebärdensprache), barrierefrei und lebt Diversity im Arbeitsalltag.