Medizinische Vorgaben dürfen nicht diskriminieren

In manchen Ländern wirken sich die Restriktionen zur Eindämmung des Corona-Virus diskriminierend auf Menschen mit Behinderungen aus.

Das European Disability Forum (Europäisches Behindertenforum) ist besorgt über Verordnungen, die im Zuge der Corona-Krise verhängt werden.

In einem offenen Brief äußert sich das European Disability Forum zu den Maßnahmen, die in europäischen Ländern umgesetzt werden. Das Forum befürchtet, dass gesundheitliche Richtlinien diskriminierend für Menschen mit Behinderungen sein werden.

Artikel 11 der UN-Behindertenrechtskonvention hält aber die Pflicht der Vertragsstaaten fest, dafür zu sorgen, dass Menschen mit Behinderungen in Gefahrensituationen, bewaffneten Konflikten und humanitären Krisen geschützt und sicher sind. Das gilt also auch für die Corona-Krise.

Deshalb möchte das Forum, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und andere Gesundheitsinstitutionen einen Leitfaden erstellen, an den sich medizinisches Personal halten muss. Dieser Leitfaden soll sicher stellen, dass niemand aufgrund seiner Behinderung in der Corona-Krise diskriminiert wird.

Ethik nicht vergessen

Wie kobinet-nachrichten berichtet, gibt es in Deutschland bereits Ad-hoc-Empfehlungen des Deutschen Ethikrates zu „Solidarität und Verantwortung in der Corona-Krise“. Gesellschaft und Politik sollte sich an klaren Richtlinien orientieren, um Diskriminierung zu vermeiden. (siehe auch Beitrag von AbilityWatch „Fachgesellschaften veröffentlichen ethisch und verfassungsrechtlich fragwürdige COVID19-Empfehlungen“)

In Österreich wird sich auch früher oder später die Frage stellen, nach welchen Richtlinien medizinisches Personal entscheidet. In einem Gastbeitrag auf ORF.at beschreibt Ulrich Körtner, Vorstand des Instituts für Ethik und Recht in der Medizin der Universität Wien, die Lage für Österreich. Wenn die Intensivbetten auch bei uns knapp werden, bedarf es einer ethischen Entscheidungsgrundlage, welche Patientinnen und Patienten ein Bett bekommen und welche nicht.

Deshalb wäre es von großem Vorteil, wenn hier die WHO allgemein gültige ethische Richtlinien formuliert, die internationalem Recht entsprechen und überall angewendet werden können.