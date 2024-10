Mehr Barrierefreiheit im Burgtheater: Neue Angebote ab Oktober 2024

Nach dem erfolgreichen Start im letzten Jahr bauen Casinos Austria und das Burgtheater ihr barrierefreies Kulturangebot in der kommenden Spielzeit auf fünf Produktionen aus.

BIZEPS

Casinos Austria und das Burgtheater erweitern ihr gemeinsames Projekt, das blinden und sehbehinderten Menschen einen barrierefreien Zugang zu Kultur ermöglicht.

Bereits seit Dezember 2023 bieten sie in ausgewählten Vorstellungen der „Zauberflöte“ ein Programmheft in Braille-Schrift und Live-Audiodeskriptionen an. Aufgrund der positiven Resonanz wird das Projekt in der Spielzeit 2024/25 auf fünf Produktionen ausgeweitet.

Neben Braille-Programmen und Audiodeskriptionen gehören auch Touch-Führungen, bei denen das Bühnenbild ertastet werden kann, zum Angebot.

Der Start erfolgt am 28. Oktober 2024 mit der Aufführung von „Hamlet“. Weitere Inszenierungen, darunter „König Lear“ und „Liliom“, folgen. Das langfristige Ziel ist es, Barrieren abzubauen und Kultur für alle Menschen zugänglich zu machen.