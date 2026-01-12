Mehr Barrierefreiheit und Komfort für Öffi-Fahrgäste

Wiener Linien investieren 2026 in moderne Aufzüge und Rolltreppen

BIZEPS

Die Wiener Linien setzen auch 2026 ihre umfassenden Modernisierungsmaßnahmen fort: Insgesamt werden 15 Aufzüge und 13 Rolltreppen im U-Bahn-Netz erneuert.

Dafür werden rund 6,2 Millionen Euro investiert, um den Fahrgästen noch mehr Komfort, Sicherheit und Barrierefreiheit zu bieten.

Mehr Barrierefreiheit und moderne Technik

Nach über 20 Jahren Betriebszeit werden 15 Aufzüge auf den neuesten Stand gebracht. Besonders im Fokus steht die Linie U6, aber auch die übrigen U-Bahn-Linien erhalten neue Anlagen.

Die Station Tscherttegasse bekommt einen zusätzlichen Aufzug, um die Barrierefreiheit weiter zu verbessern. Die neuen Aufzüge erfüllen höchste Standards: akustische Ansagen für Personen mit Sehbehinderung und Displays für gehörlose Menschen sorgen für eine inklusive Nutzung.

Bis Jahresende werden in Stationen wie Karlsplatz, Stephansplatz, Handelskai und Floridsdorf neue Rolltreppen eingebaut. Sie verbrauchen weniger Energie und sind durch bessere Beleuchtung noch sicherer.

Neue Aufzüge entlang der U1, U3, U4 und U6

Die Arbeiten dauern durchschnittlich acht Wochen pro Aufzug. Während der Modernisierungen bleiben Stationen mit Seitenbahnsteigen durch einen Umstieg in benachbarten Stationen mit Mittelbahnsteigen weiterhin barrierefrei erreichbar.

Die Wiener Linien informieren darüber in den Stationen, auf der Website sowie in der WienMobil App. Bei den nachfolgenden Stationen kommt es temporär zu Einschränkungen:

Station Information U6

Tscherttegasse Der neue zusätzliche Aufzug am Bahnsteig in Richtung Floridsdorf geht ab Mitte Februar in Betrieb.

Einschränkungen in Fahrtrichtung Siebenhirten bis Sommer 2026. U6

Perfektastraße Erneuerung in beiden Fahrtrichtungen bis April 2026. Es bleibt immer ein Bahnsteig während der Arbeiten barrierefrei erreichbar. U6/U3

Westbahnhof Aufzugserneuerungen von Mai bis Dezember 2026. Bei den Erneuerungen der Doppelanlagen vom U6-Bahnsteig zur U3 und von der U6 zur Oberfläche bleibt immer zumindest ein Aufzug zur Verfügung. U3

Am Schöpfwerk Erneuerung des Aufzugs am Bahnsteig in Fahrtrichtung Floridsdorf von August bis Oktober 2026 U6

Erlaaer Straße Erneuerungen von August bis Dezember 2026. Es bleibt immer ein Bahnsteig während der Arbeiten barrierefrei erreichbar U4

Kettenbrückengasse Erneuerungen in beiden Fahrtrichtungen von März bis Juni 2026. Es bleibt immer ein Bahnsteig während der Arbeiten barrierefrei erreichbar. U3

Schlachthausgasse Erneuerungen in beiden Fahrtrichtungen von April bis August 2026. Es bleibt immer ein Aufzug während der Arbeiten in Betrieb. U1

Keplerplatz Erneuerung von Oktober bis Dezember 2026

Liftboy-App: Aufzüge mit dem Smartphone kontaktlos steuern

Mithilfe der „Liftboy“-App können Nutzer*innen außerdem seit Mai alle 291 Aufzüge bequem per Smartphone rufen. Auch die Türschließzeit lässt sich in Zukunft mithilfe der App verlängern, ein Service, der besonders für Menschen mit Rollstühlen, Rollatoren oder Kinderwägen wichtig ist. Weitere Infos unter: wienerlinien.at/liftboy

Derzeit stehen den Fahrgästen 291 Aufzüge in allen 109 U-Bahn-Stationen zur Verfügung – sie legen jährlich über 2.000 Kilometer zurück, das entspricht der Luftlinie von Wien nach Kairo.

Die Wiener Linien appellieren an alle Fahrgäste, die Aufzüge jenen zu überlassen, die darauf angewiesen sind.