Mehr Barrierefreiheit und Komfort für Öffi-Fahrgäste

Wiener Linien investieren 2026 in moderne Aufzüge und Rolltreppen
Die Wiener Linien setzen auch 2026 ihre umfassenden Modernisierungsmaßnahmen fort: Insgesamt werden 15 Aufzüge und 13 Rolltreppen im U-Bahn-Netz erneuert.
Dafür werden rund 6,2 Millionen Euro investiert, um den Fahrgästen noch mehr Komfort, Sicherheit und Barrierefreiheit zu bieten.
Nach über 20 Jahren Betriebszeit werden 15 Aufzüge auf den neuesten Stand gebracht. Besonders im Fokus steht die Linie U6, aber auch die übrigen U-Bahn-Linien erhalten neue Anlagen.
Die Station Tscherttegasse bekommt einen zusätzlichen Aufzug, um die Barrierefreiheit weiter zu verbessern. Die neuen Aufzüge erfüllen höchste Standards: akustische Ansagen für Personen mit Sehbehinderung und Displays für gehörlose Menschen sorgen für eine inklusive Nutzung.
Bis Jahresende werden in Stationen wie Karlsplatz, Stephansplatz, Handelskai und Floridsdorf neue Rolltreppen eingebaut. Sie verbrauchen weniger Energie und sind durch bessere Beleuchtung noch sicherer.
Die Arbeiten dauern durchschnittlich acht Wochen pro Aufzug. Während der Modernisierungen bleiben Stationen mit Seitenbahnsteigen durch einen Umstieg in benachbarten Stationen mit Mittelbahnsteigen weiterhin barrierefrei erreichbar.
Die Wiener Linien informieren darüber in den Stationen, auf der Website sowie in der WienMobil App. Bei den nachfolgenden Stationen kommt es temporär zu Einschränkungen:
|Station
|Information
|U6
Tscherttegasse
|Der neue zusätzliche Aufzug am Bahnsteig in Richtung Floridsdorf geht ab Mitte Februar in Betrieb.
Einschränkungen in Fahrtrichtung Siebenhirten bis Sommer 2026.
|U6
Perfektastraße
|Erneuerung in beiden Fahrtrichtungen bis April 2026. Es bleibt immer ein Bahnsteig während der Arbeiten barrierefrei erreichbar.
|U6/U3
Westbahnhof
|Aufzugserneuerungen von Mai bis Dezember 2026. Bei den Erneuerungen der Doppelanlagen vom U6-Bahnsteig zur U3 und von der U6 zur Oberfläche bleibt immer zumindest ein Aufzug zur Verfügung.
|U3
Am Schöpfwerk
|Erneuerung des Aufzugs am Bahnsteig in Fahrtrichtung Floridsdorf von August bis Oktober 2026
|U6
Erlaaer Straße
|Erneuerungen von August bis Dezember 2026. Es bleibt immer ein Bahnsteig während der Arbeiten barrierefrei erreichbar
|U4
Kettenbrückengasse
|Erneuerungen in beiden Fahrtrichtungen von März bis Juni 2026. Es bleibt immer ein Bahnsteig während der Arbeiten barrierefrei erreichbar.
|U3
Schlachthausgasse
|Erneuerungen in beiden Fahrtrichtungen von April bis August 2026. Es bleibt immer ein Aufzug während der Arbeiten in Betrieb.
|U1
Keplerplatz
|Erneuerung von Oktober bis Dezember 2026
Mithilfe der „Liftboy“-App können Nutzer*innen außerdem seit Mai alle 291 Aufzüge bequem per Smartphone rufen. Auch die Türschließzeit lässt sich in Zukunft mithilfe der App verlängern, ein Service, der besonders für Menschen mit Rollstühlen, Rollatoren oder Kinderwägen wichtig ist. Weitere Infos unter: wienerlinien.at/liftboy
Derzeit stehen den Fahrgästen 291 Aufzüge in allen 109 U-Bahn-Stationen zur Verfügung – sie legen jährlich über 2.000 Kilometer zurück, das entspricht der Luftlinie von Wien nach Kairo.
Die Wiener Linien appellieren an alle Fahrgäste, die Aufzüge jenen zu überlassen, die darauf angewiesen sind.
