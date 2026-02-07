Mehr Geld für altersgerechten Wohnungsumbau in Wien

Mit 1. Jänner 2026 wurde die Förderung für den altersgerechten Umbau von Wohnungen in Wien erhöht.

Die Stadt Wien unterstützt damit ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen dabei, ihre Wohnungen barrierefrei zu gestalten – für mehr Sicherheit und Selbstständigkeit im Alltag.

Gefördert werden bauliche Maßnahmen, die Hindernisse im Wohnraum reduzieren oder beseitigen. Dazu zählen etwa bodengleiche Duschen, der Abbau von Türschwellen, breitere Türen oder der Einbau von Treppenliften.

Die maximale Fördersumme beträgt nun bis zu 7.500 Euro und deckt 50 Prozent der förderbaren Umbaukosten ab – abhängig vom Einkommen. Der Zuschuss deckt 50 Prozent der förderbaren Umbaukosten ab.

Notwendig sind unter anderem ein Kostenvoranschlag, Fotos der derzeitigen Wohnverhältnisse sowie ein Nachweis über die Notwendigkeit des Umbaus, zum Beispiel durch ein ärztliches Attest. Die Förderung kann online beantragt werden. Mehr Informationen und das Online-Formular gibt es auf wien.gv.at.

Übrigens: Es gibt in Wien auch die „Aktion 65 Plus“, die einen erleichterter Wohnungswechsel für Senior:innen im Gemeindebau fördert.

Siehe: Österreichischer Behindertenrat