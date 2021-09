Mehr Teilhabe und Inklusion: MDR bietet künftig noch mehr barrierefreie Angebote

Der MDR untertitelt schon heute einen Großteil seiner digitalen und linearen Video-Angebote, so ca. 90 Prozent des MDR-Fernsehens. Dazu gibt es täglich fünf Stunden Programm mit Hörfassungen und jährlich mehr als 32.000 Sendeminuten mit Gebärdensprache.

Auf dem 9. Spitzentreffen mit MDR-Intendantin Karola Wille, mitteldeutschen Behindertenverbänden und wissenschaftlichen Einrichtungen am 24. September 2021 in Leipzig hat der Sender neue inklusive Angebote u.a. zur Bundestagswahl vorgestellt und eine positive Bilanz gezogen .

Die Intendantin des MDR, Karola Wille, freut sich über das erneute Spitzentreffen mit den mitteldeutschen Behindertenverbänden. „Nicht zuletzt die schwierige Pandemiezeit hat uns allen deutlich gemacht, wie elementar barrierefreie Zugänge für unsere Gesellschaft sind. Denn lebensnotwendige Informationen, Gefahren- und Hintergrundmeldungen müssen ausnahmslos ALLE Menschen zuverlässig erreichen können. Unsere künftige gemeinsame Herausforderung sehen wir darin, auch in der digitalen Medienwelt barrierefreie Zugänge zu sichern. Dazu gehören alle digitalen Ausspielwege, wie z.B. Web- und Streaming-Angebote oder auch Inhalte in sozialen Netzwerken. Ganz aktuell zur Bundestagswahl haben wir eine Kooperation von MDR und NDR gestartet, die erstmals umfassende Informationen in Leichter Sprache und in Deutscher Gebärdensprache (DGS) auf tagesschau.de ermöglicht. Wir sind zuversichtlich, dass auch dieses neue Angebot von Nutzerinnen und Nutzern gut angenommen werden wird.“