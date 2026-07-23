Mehr Transparenz: Erstmals Daten zur Erfüllung der Beschäftigungspflicht aller Unternehmen veröffentlicht

Die Republik Österreich hat erstmals Daten veröffentlicht, die einen neuen Einblick in die Umsetzung des Behinderteneinstellungsgesetzes ermöglichen. Der Datensatz zeigt, welche Unternehmen beschäftigungspflichtig sind und ob und in welchem Ausmaß sie ihre gesetzliche Beschäftigungspflicht erfüllen.

Bundeskanzleramt

Am 22. Juli 2026 wurde ein neuer und besonders interessanter Datensatz veröffentlicht. Er enthält erstmals die Namen ALLER Unternehmen, die nach dem Behinderteneinstellungsgesetz zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen verpflichtet sind.

Außerdem zeigt der Datensatz, wie viele Pflichtstellen jedes Unternehmen hat und ob die Beschäftigungspflicht erfüllt wurde.

Bisher hatte die Republik Österreich diese Informationen nicht veröffentlicht. Möglich wurde die Veröffentlichung im Rahmen der neuen Kultur der Transparenz und der Rechte nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) und einem Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts (BVwG).

Veröffentlicht wurde der Datensatz vom Sozialministeriumservice auf der Plattform data.gv.at unter dem Titel „Ausgleichstaxe (ATAX) Unternehmensliste 2024“.

Welche Unternehmen sind in der Liste?

Die Liste umfasst alle Unternehmen, die im Jahr 2024 in zumindest einem Monat einstellungspflichtig waren. Das bedeutet, dass sie mindestens 25 Dienstnehmer:innen beschäftigt haben und daher unter die Verpflichtung das Behinderteneinstellungsgesetz fallen.

Der Datensatz nennt nicht nur die Namen dieser Unternehmen. Er zeigt auch, wie viele Pflichtstellen jedes Unternehmen zu besetzen hat und ob die gesetzliche Beschäftigungspflicht erfüllt wurde. Auch wird erwähnt in welcher Branche das Unternehmen tätig ist.

Dadurch wird erstmals sichtbar, in welchem Ausmaß Unternehmen ihrer Verpflichtung zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen nachkommen oder ob sie zumindest in einem Monat der Vorschreibungsperiode eine Ausgleichstaxe bezahlen mussten.

Die Beschreibung des Datensatzes lautet:

Unternehmen, die in der Vorschreibungsperiode (VP) in mindestens einem Monat einstellungspflichtig waren (d. h. 25 oder mehr Dienstnehmer hatten). Bei Erfüllung der Beschäftigungspflicht wurde in keinem Monat eine Ausgleichstaxe vorgeschrieben, bei Nichterfüllung wurde in mindestens einem Monat der Vorschreibungsperiode eine Ausgleichstaxe vorgeschrieben.

Zahl der einstellungspflichtigen Unternehmen gestiegen

Ein Blick auf die Zahlen zeigt eine Entwicklung: Im Geschäftsbericht des Sozialministeriumservice wurde für das Jahr 2019 festgehalten, dass es 20.483 einstellungspflichtige Arbeitgeber gab.

Im nun veröffentlichten Datensatz für das Jahr 2024 sind insgesamt 22.392 Unternehmen aufgelistet. Das zeigt, dass die Zahl der Unternehmen, die unter die gesetzliche Beschäftigungspflicht fallen, in den vergangenen Jahren gestiegen ist.

Mehr Transparenz durch offene Verwaltungsdaten

Die Veröffentlichung ist ein weiterer Schritt zu mehr Offenheit in der Verwaltung. data.gv.at wird vom Bundeskanzleramt betrieben und dient als zentrale Plattform für offene Verwaltungsdaten in Österreich.

Das Bundeskanzleramt beschreibt das Ziel der Plattform so:

Im Sinne der nationalen Sichtbarkeit und Transparenz soll data.gv.at als zentraler ‚Österreich‘-Katalog die Metadaten der dezentralen Datenkataloge der Verwaltung in Österreich aufnehmen und abrufbar halten.

Mit dem neuen Datensatz stehen erstmals Informationen zur Verfügung, die eine genauere Analyse der Beschäftigungspflicht nach dem Behinderteneinstellungsgesetz ermöglichen.

Er macht nicht nur sichtbar, welche Unternehmen der Beschäftigungspflicht unterliegen, sondern auch, ob und in welchem Ausmaß sie diese erfüllen.

Das schafft mehr Transparenz und bietet eine bessere Grundlage für die öffentliche Diskussion über die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen.

Dieser Schritt ist äußerst positiv zu bewerten.

So sieht der Datensatz aus – Beispiel Seite 1