„MellowYellow“ begeistert Schulklassen in NÖ

Das Kunstprojekt bringt inklusiven Tanz auf höchstem Niveau in Niederösterreichs Schulen

Die Tage sind noch warm, doch die Abende und frühen Morgenstunden bringen bereits eine kühle Brise – der Herbst naht und mit ihm bricht das neue Schuljahr an.

Der Lernalltag kehrt zurück, und in ganz Österreich bereiten sich die Schulen darauf vor, spannende Projekte umzusetzen. Eines davon ist MellowYellow, ein Kunstprojekt, das in Wien bereits begeistert hat und nun auch in Niederösterreich startet.

Eine Einladung zur gelebten und erlebten Inklusion

MellowYellow ist mehr als ein Kunstprojekt. Es fördert kreative Entfaltung, Vielfalt und Gemeinschaft in Schulen und bietet eine erfrischende Abwechslung zum gewohnten Unterricht.

MellowYellow ermöglicht Schüler*innen, Menschen mit Behinderungen auf Augenhöhe zu begegnen. Für ein oder mehrere Projekttage kommen professionelle Künstler*innen in Mixed-Abled Teams in die Schulen. Ob im Rollstuhl, mit Seh- oder Hörbehinderung – die Schulklasse erhält spielerisch Einblicke in verschiedene Kunst- und Lebenswelten.

MellowYellow begeistert Schüler*innen und Lehrkräfte

„MellowYellow bietet den perfekten Rahmen, um das wichtige Thema Inklusion für Jugendliche hautnah erlebbar zu machen. Die Schüler*innen werden dazu ermutigt, ihre Komfortzone zu verlassen und lernen sich dabei auch selbst ein Stück besser kennen.“

ー Mag. Karin Wallner, Lehrerin BORG Wiener Neustadt

Zahlreiche solcher positiver Rückmeldungen zeigen, wie gut MellowYellow ankommt und welche nachhaltige Wirkung es hat. Eine Umfrage des Standard vom Oktober 2023 zeigt, dass 85 % der Eltern den Kontakt zu Menschen mit Behinderungen in der Schule für wichtig halten. MellowYellow bietet genau diese wertvolle Erfahrung und stärkt Verständnis und Akzeptanz für Diversität.

MellowYellow: Neue Runde im Schuljahr 2024/25

Nach dem erfolgreichen Start geht MellowYellow im Schuljahr 2024/25 in die nächste Runde – und hofft dabei auf die Unterstützung der Niederösterreichischen Landesregierung.

Geplant sind insgesamt ca. 500 Kunst-Interventionen in ganz Österreich, davon 150 Interventionen in Niederösterreich. Die Schulen in Niederösterreich haben also wieder die Chance, Teil dieses inspirierenden Projekts zu werden.

MellowYellow ist für die Schulen kostenfrei und eine Einladung, Vielfalt lebendig und spannend zu gestalten. Es beweist, dass Inklusion über die Kunst durch gemeinsame kreative Erlebnisse wirklich erfahrbar wird – und dabei großen Spaß macht.

