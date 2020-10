Menschen mit Behinderungen, COVID und Selbstbestimmt Leben

Verfolgt man die gängige Berichterstattung in den Medien zum Thema, könnte der Eindruck entstehen, dass so gut wie alle Menschen mit Behinderungen in Einrichtungen leben und in dazugehörigen Werkstätten arbeiten. Ein Kommentar.

Zu möglichen Risiken, Herausforderungen und Chancen fragen Sie Menschen mit Behinderungen selbst!

Risiken tatsächliche, vermeintliche und gesellschaftlich bedingte

Hier nur einige Beispiele: Viele Menschen mit Behinderungen gehören durch Vorerkrankungen tatsächlich zur sogenannten Risikogruppe. Manche benötigen umfassende persönliche Unterstützung (zum Beispiel bei der Körperpflege). Während dieser kann mitunter der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden – zwei unbestrittene tatsächliche Risiken.

Aber: Nicht alle Menschen mit Behinderungen haben Vorerkrankungen. Nicht alle Menschen mit Behinderungen benötigen Unterstützung in solcher Form. Nicht alle Menschen mit Behinderungen gehören in die sogenannte Risikogruppe – das Merkmal Behinderung wird in der öffentlichen Wahrnehmung teils schon zum vermeintlichen Risiko.

Was meine ich mit „gesellschaftlichbedingten Risken“?

Es fehlen immer noch – ganz unabhängig von Covid – Rahmenbedingungen, die den Vorgaben der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen gerecht werden. Zum Beispiel ist in der Konvention klar als Menschenrecht festgelegt, frei wählen zu können, wo und mit wem man zusammenlebt.

Menschen mit Behinderungen dürfen nicht gezwungen werden, in besonderen Einrichtungen zu leben. Bekanntermaßen ist diese Wahlfreiheit für viele Menschen mit Behinderungen leider nicht Realität. Sie leben nach wie vor in teils großen Einrichtungen, was auch das Risiko einer Covid-Ansteckung erhöht.

Klischees und traditionelle Rollenbilder tun ihr Übriges:

Verfolgt man die gängige Berichterstattung in den Medien zum Thema, könnte der Eindruck entstehen, dass so gut wie alle Menschen mit Behinderungen in Einrichtungen leben und in dazugehörigen Werkstätten arbeiten. Und natürlich benötigen sie die Unterstützung von Fachpersonal, das sie beschützt – so scheint es.

Dazu kommt Berichterstattung über Schutzausrüstung und vorsorgliche Tests, die aber nur in Sondereinrichtungen vorgesehen beziehungsweise mitgedacht werden. Das ist natürlich wichtig, gerade im Hinblick auf die oben beschriebene Situation, welche leider auf eine große Zahl von Menschen mit Behinderungen zutrifft.

Es fehlen immer noch – ganz unabhängig von Covid – Rahmenbedingungen, die den Vorgaben der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen gerecht werden.

Dieser Kommentar ist zuerst in BEGEWURM COVID-Kaleidosko erschienen.