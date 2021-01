Menschen mit Behinderungen fordern Impfstrategie

Per E-Mail teilen

Trotz mehrmonatiger Forderungen gibt es seitens der Regierung nach wie vor keine Strategie, wann Menschen mit Behinderungen, die im eigenen Haushalt leben und zur Risikogruppe zählen, die Möglichkeit auf eine Impfung bekommen.

cottonbro von Pexels

Seit dem 27. Dezember 2020 wird in Österreich gegen das Corona-Virus geimpft. Die Impfstrategie des Gesundheitsministeriums gliedert sich in mehrere Phasen.

In der ersten Phase, die von Jänner bis Februar 2021 dauert, soll der begrenzt verfügbare Impfstoff an Bewohnerinnen und Bewohner und Personal von Alten- und Pflegeheimen verimpft werden, außerdem an Hochrisikogruppen und Personal im Gesundheitsbereich mit erhöhtem Expositionsrisiko.

Im weiteren Verlauf ist die Impfung von Menschen höheren Alters und Personen in kritischer Infrastruktur geplant. Darauf folgt dann abschließend die Möglichkeit der Allgemeinbevölkerung, sich impfen zu lassen.

Wer fehlt?

Wer in dieser Impfstrategie nicht vorkommt, sind Menschen mit Behinderungen, die nicht im Heim, sondern im eigenen Haushalt leben, aufgrund ihrer körperlichen Einschränkungen zur Risikogruppe zählen und unter anderem auch beatmet werden müssen.

Auf diesen Missstand machen neben BIZEPS auch der ehemalige ÖVP-Abgeordnete Franz-Joseph Huainigg und der Unternehmer Gregor Demblin im Kurier aufmerksam.

Demblin befragte bereits im November 2020 das Gesundheitsministerium bezüglich einer Impfstrategie für Menschen mit Behinderungen. Dabei zeigte sich, dass eine solche nicht vorhanden war. Nun wendete er sich an ÖVP-Gesundheitssprecherin Gaby Schwarz, die sich überrascht zeigte, dass es diesbezüglich keine Strategie gibt.

Eine Anfrage von BIZEPS, wie das Gesundheitsministerium plant, schwerbehinderte Menschen zu impfen, wenn sie zur Personengruppe mit hohem Risiko gehören und nicht in Heimen leben, blieb seit November 2020 unbeantwortet.

Es bleibt zu hoffen, dass nun endlich Schritte gesetzt werden, die Klarheit für diese Gruppe von Menschen mit Behinderungen schaffen. Diese mussten sich seit Beginn der Pandemie so gut es ging isolieren, was mit Unterstützungsbedarf, Arbeitstätigkeit und Familie nicht leicht vereinbar ist.