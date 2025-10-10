Menschen mit Behinderungen in der Sozialhilfe besonders betroffen

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am 10. Oktober 2025 in Wien übten Organisationen scharfe Kritik an den aktuellen Sozialhilfegesetzen.

VertretungsNetz

Die Organisationen warnten im Rahmen der Pressekonferenz vor einer zunehmenden Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen. Eine der zentralen Aussagen: „Wir erleben die Demontage des untersten sozialen Netzes.“

Laut Martin Schenk (Armutskonferenz) seien viele Betroffene in der Sozialhilfe unsichtbar. Es fehle an Soforthilfe, die Wohnkosten seien untragbar, Härtefallregelungen und kurze Entscheidungsfristen fehlten. „Ein selbstbestimmtes Leben wird oft verhindert.“

„Durch die Kürzungen der letzten Jahre wird es immer schwieriger, den Lebensunterhalt abzusichern“, so Norbert Krammer, Bereichsleiter Erwachsenenvertretung bei VertretungsNetz. Die Richtsätze für das Wohnen seien zu niedrig, während die Wohnkosten explodieren.

Gerlinde Heim (VertretungsNetz) spricht von einem Abbau sozialer Sicherung: „Wir erleben die Demontage des untersten sozialen Netzes.“ Besonders kritisiert wird die gesetzliche Pflicht für Erwachsene mit Behinderungen, Unterhalt bei den Eltern einzuklagen. Das widerspreche der UN-Behindertenrechtskonvention.

Brigitte Heller vom Verein Lichterkette warnt vor den psychischen Folgen: „Die Bedrohung der Existenz macht krank.“ Fehlende Unterstützung verschärfe Krisen statt sie zu lindern.

Auch unklare Regeln in Landesgesetzen – etwa in OÖ und der Steiermark – würden laut VertretungsNetz zu Kürzungen führen, auch wenn Betroffene keine Schuld trifft. Eine Pflicht zur Bewerbung auf Vollzeitjobs treffe auch Menschen mit Behinderungen.

Siehe: Armutskonferenz, VertretungsNetz, ORF