Menschen mit Behinderungen von Armut bedroht?

Selbstvertreterin Lucia Vock äußert wegen der Maßnahmen der Bundesregierung bezüglich Mindestsicherung und Familienbeihilfe klare Befürchtungen, was die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen angeht.

BIZEPS

Die Maßnahmen der Regierung bezüglich erhöhter Familienbeihilfe und Mindestsicherung treffen Menschen mit Behinderungen besonders hart.

BIZEPS berichtete in der Vergangenheit über die besorgniserregenden Entwicklungen in diesen Bereichen. Auch Menschen mit Lernschwierigkeiten sind sehr beunruhigt über die Situation und deren mögliche Konsequenzen.

Lucia Vock ist Selbstvertreterin am Kompetenz-Zentrum Jugend am Werk. Aufgrund der Streichung der erhöhten Familienbeihilfe und der Kürzungen bei der Mindestsicherung fürchtet sie um den Lebensunterhalt von Menschen mit Behinderungen. In einem Schreiben, das BIZEPS vorliegt, heißt es: