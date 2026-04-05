Menschenrechte im Fokus: Tiroler Monitoring-Ausschuss lädt zur öffentlichen Sitzung

Die 18. öffentlichen Sitzung findet am 23. April 2026 von 14:00 bis 17:30 Uhr im Großen Saal des Landhauses in Innsbruck statt.

Land Tirol

Die Veranstaltung widmet sich unter dem Leitspruch „Menschen-Rechte sichtbar machen!“ dem Austausch über Grundrechte und die Wahrung der menschlichen Würde.

Interessierte Bürger:innen sind eingeladen, an der Sitzung vor Ort teilzunehmen. Weitere Informationen zur öffentlichen Sitzung finden Sie auf der Website des Tiroler Monitoringausschusses.

Im Gespräch mit BIZEPS verdeutlichte die Vorsitzende des Tiroler Monitoring-Ausschusses, Isolde Kafka, die Relevanz der Veranstaltung. Sie hält fest, dass Gleichberechtigung die Basis jeder demokratischen Gesellschaft bildet:

Würde ist kein Privileg, sondern ein Anspruch. Jeder Mensch hat das Recht, als gleichberechtigtes Mitglied der Gesellschaft gesehen, gehört und respektiert zu werden.

Barrieren als Verletzung von Freiheitsrechten

Ein Schwerpunkt der Arbeit des Tiroler Monitoring-Ausschusses liegt in der Identifizierung und dem Abbau von Hindernissen. Kafka kritisiert gegenüber BIZEPS, dass Barrieren den Zugang zu Grundrechten blockieren:

Wo Barrieren bestehen – egal ob bauliche, kommunikative oder in den Köpfen –, werden Grund- und Freiheitsrechte verletzt.

Besorgnis äußert die Vorsitzende auch im Hinblick auf aktuelle finanzielle Entwicklungen. Sie warnt davor, dass wirtschaftliche Sparmaßnahmen oft zu Lasten der Schwächsten gehen: „In Zeiten von Sparprogrammen ist das Sparen an Menschenrechten nicht weit.“

Beginn verstärkter Informationsarbeit

Die Sitzung am 23. April 2026 markiert den Beginn einer verstärkten Informationsarbeit, die bis zum europäischen Protesttag für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen am 5. Mai führt, erläutert Kafka und führt aus: