Menschenrechtsexperte Colin Allen ist neuer Botschafter für Licht für die Welt

Seit 40 Jahren im Einsatz für Menschen mit Behinderungen

Licht für die Welt

Der internationale Experte für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, Colin Allen, ist neuer Botschafter von Licht für die Welt.

Allen war Präsident des Weltverbandes der Gehörlosen (WFD) und Vorsitzender des Weltdachverbandes der Behindertenorganisationen (IDA), der mehr als 1.100 solcher Vereinigungen auch bei den Vereinten Nationen vertritt.

Derzeit lehrt Allen am National Technical Institute for the Deaf am Rochester Institute of Technology in New York. Allen ist bereits seit 40 Jahren im Einsatz für die Rechte von Menschen mit Behinderungen.

Das zentrale Anliegen Allens ist die weltweite Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, die seit 2008 in Kraft ist. „Wir freuen uns über die Unterstützung dieses international angesehenen Anwalts für die Rechte von Menschen mit Behinderungen und die weltweite Verbreitung der Gebärdensprache“, so Rupert Roniger, Geschäftsführer von Licht für die Welt International.

Der gebürtige Australier wird zukünftig die Anliegen von Licht für die Welt in der Gemeinschaft der Gehörlosen vertreten und wichtige Botschaften der Organisation in Gebärdensprache übersetzen.

„Mein Ziel als neuer Botschafter für Licht für die Welt ist es unserer Stimme für die Rechte von Menschen mit Behinderungen in allen Bereichen der Gesellschaft Gehör zu verschaffen“, kündigt Allen an.