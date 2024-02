Messe BeSt Wien vom 7. bis 10. März 2024 in der Wiener Stadthalle

Per E-Mail teilen

Mit freiem Eintritt öffnet die BeSt Wien 2024 ihre Pforten für ein breites Publikum - von Schüler:innen bis hin zu Umsteiger:innen. Entdecke, was die größte Bildungsmesse Österreichs zu bieten hat.

BeSt

Vom 7. bis 10. März 2024 öffnet die Wiener Stadthalle ihre Türen für die BeSt, Österreichs größte Messe für Beruf, Studium und Weiterbildung.

Organisiert vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung und dem Arbeitsmarktservice Österreich, bietet die Messe eine Plattform für über 40.000 Maturant:innen sowie alle Bildungs- und Berufsinteressierten, sich umfassend zu informieren und zu orientieren.

Mit über 340 Ausstellern aus dem In- und Ausland, darunter Hochschulen, private Bildungsanbieter und Unternehmen, deckt die BeSt eine breite Palette an Möglichkeiten für die Aus- und Weiterbildung sowie den Berufseinstieg ab.

Die Messe versteht sich als eine umfassende Informationsbörse, die Besucher:innen aller Altersgruppen und Bildungshintergründe wertvolle Einblicke und persönliche Beratung zu den vielfältigen Karrierewegen bietet.

Das begleitende Veranstaltungsprogramm der BeSt bietet auf drei Bühnen ein breites Spektrum an Vorträgen und Diskussionen zu aktuellen Bildungs- und Berufsthemen. Die Themenschwerpunkte reichen von Klima über Gesundheit bis hin zu künstlicher Intelligenz und der Suche nach Fachkräften.

Ein Highlight ist die Möglichkeit, ausgewählte Vorträge live online zu verfolgen und später auf YouTube anzusehen.

BeSt barrierefrei

Der Schwerpunkt BeSt barrierefrei bietet barrierefreie und inklusive Bildungsangebote für Menschen mit Behinderungen an.

Über Ausbildungsmöglichkeiten und Förderungen informieren sowohl Ausbildungsträger:innen als auch Beratungsstellen. Weiters sind dort Aussteller:innen vertreten, die barrierefreien Zugang zu Kursräumen oder Lehrveranstaltungen bieten.