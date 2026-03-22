Messe Wels präsentiert die integra 2026 vom 10. bis 12. Juni

Vom 10. bis 12. Juni 2026 wird die Messe Wels zum Treffpunkt für Pflege, Rehabilitation und Therapie.

Messe Wels

Unter dem Motto „Lebensqualität durch Inklusion“ zeigt die integra 2026 neue Lösungen für Fachkräfte und Betroffene.

Neuerungen im Bereich Pflege: Ein Höhepunkt ist der neue Pflege-Dome. Hier können Pflegekräfte innovative Hilfsmittel direkt ausprobieren. Am 12. Juni gibt es zudem spezielle Diskussionsrunden zu Lösungen im Pflegealltag.

Wissen und Technik

In über 40 Vorträgen und Workshops geht es um wichtige Themen wie:

Digitalisierung: Einsatz von Robotern und KI in der Pflege.

Gesundheit: Umgang mit Demenz, Long Covid und die eigene Vorsorge für Mitarbeiter:innen.

Austausch: Ein spezieller Brunch für Orthopädietechniker:innen am 11. Juni.

Vielfalt an einem Ort

Namhafte Hersteller:innen präsentieren Produkte aus den Bereichen Mobilität, Kommunikation und Therapie. Ziel der Messe ist es, den Arbeitsalltag sicherer zu machen und die Selbstständigkeit der zu pflegenden Personen zu fördern.

Messe-Infos kompakt: