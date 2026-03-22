Messe Wels präsentiert die integra 2026 vom 10. bis 12. Juni

12. Woche 2026 – Fahrrad steht auf taktilem Leitsystem angekettet
Von der Wiener Mariahilfer Straße wurde uns dieses Bild geschickt. Ein Fahrrad wurde an einen Ampelmast angekettet und steht bei …
Vom 10. bis 12. Juni 2026 wird die Messe Wels zum Treffpunkt für Pflege, Rehabilitation und Therapie.
Unter dem Motto „Lebensqualität durch Inklusion“ zeigt die integra 2026 neue Lösungen für Fachkräfte und Betroffene.
Neuerungen im Bereich Pflege: Ein Höhepunkt ist der neue Pflege-Dome. Hier können Pflegekräfte innovative Hilfsmittel direkt ausprobieren. Am 12. Juni gibt es zudem spezielle Diskussionsrunden zu Lösungen im Pflegealltag.
Wissen und Technik
Namhafte Hersteller:innen präsentieren Produkte aus den Bereichen Mobilität, Kommunikation und Therapie. Ziel der Messe ist es, den Arbeitsalltag sicherer zu machen und die Selbstständigkeit der zu pflegenden Personen zu fördern.
Barrierefreiheit sichtbar gemacht: Jede Woche ein Bild, das Erfolge feiert oder Hürden aufzeigt.
Von der Wiener Mariahilfer Straße wurde uns dieses Bild geschickt. Ein Fahrrad wurde an einen Ampelmast angekettet und steht bei …