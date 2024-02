Mirjam Kottmann moderiert ab 12. Februar 2024 die BR24-Nachrichten

Per E-Mail teilen

"Ich freue mich sehr, dass ich künftig die Nachrichtensendung, für die ich schon so lange arbeite, auch präsentieren darf“ blickt die in München lebende Journalistin gespannt in die Zukunft.

BR/Vera Johannsen

Die 49-jährige Mirjam Kottmann verstärkt das Moderationsteam der BR24-Nachrichten – das Nachrichten-Flaggschiff des BR Fernsehens – und wird um 16 Uhr und um 18.30 Uhr moderieren.

Die ausgebildeten Journalist fing 1997 bei der „Rundschau“, dem Vorläufer-Format von BR24, an. Dort war sie vor allem als Reporterin im In- und Ausland für BR24 tätig und verstärkte auch immer wieder die ARD-Studios in Rom und Wien.

„Ich freue mich sehr, dass ich künftig die Nachrichtensendung, für die ich schon so lange arbeite, auch präsentieren darf“, wird Mirjam Kottmann in der BR24-Presseaussendung zitiert.

Damit wird sie zur ersten Moderatorin in Deutschland, die eine Nachrichtensendung regelmäßig im Rollstuhl sitzend moderiert.

„Am Anfang habe ich bei Auftritten vor der Kamera versucht, den Rollstuhl zu verstecken. Nach dem Motto: bloß nicht zeigen, dass ich eine Einschränkung habe. Seit vielen Jahren aber gehe ich offen damit um. Warum auch nicht? Die Reaktionen der Zuschauerinnen und Zuschauer sind durchweg positiv.“

Jenseits des „Behindertenecks“

In den letzten Jahren haben sich im deutschsprachigen Fernsehen durchaus einige Moderator:innen mit Behinderungen etabliert. Jedoch blieb die Mehrheit von ihnen auf Sendungen beschränkt, die sich explizit mit dem Thema Behinderung auseinandersetzen. Ein Durchbruch zu allgemeineren Formaten stellt daher einen wichtigen Schritt für die Inklusion dar.

Ein bemerkenswertes Beispiel für diese Entwicklung ist Mirjam Kottmann, die beim BR24 die allgemeinen Nachrichten moderiert. Dies verdeutlicht, wie Inklusion in der Medienlandschaft realisiert werden kann und bietet eine Plattform für Vielfalt.

Ähnliche Erfolge sind auch in Österreich zu verzeichnen, wo Andreas Onea beim ORF seine Vielseitigkeit unter Beweis stellt. Seit 2018 ist er regelmäßig für ORF Sport+ im Einsatz und deckt eine breite Palette an Sportereignissen ab – von Handball und Volleyball über Beachvolleyball bis hin zu 3×3-Basketball und Pressekonferenzen.

Als fester Bestandteil des Teams von ORF Sport aktuell zeigt Onea seine hohe Professionalität und trägt zur positiven Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderungen im Sportjournalismus bei.