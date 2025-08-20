Mit dem Bus Migrationserfahrungen in Wien erleben

34. Woche 2025 – ORF-Bilder zu Vielfalt
Es will den Menschen begreiflich machen, was es bedeutet, hier nach Österreich einzuwandern.
Das Projekt „MA35 & Friends“ will mittels Bustour durch Wien die Erfahrung von Migration begreifbar machen. Das Projekt findet im Rahmen von SHIFT statt.
Wenn man normalerweise an eine Sightseeing-Bustour durch Wien denkt, denkt man an Sehenswürdigkeiten wie die Oper oder die Ringstraße. Eine Behördenbustour ist neu.
Aber genau das bietet das Projekt „MA35 & Friends“. Es will den Menschen begreiflich machen, was es bedeutet, hier nach Österreich einzuwandern. Es soll die jetzige Einwanderungspolitik veranschaulicht und kritisch hinterfragt werden.
Die Bustour führt zu Wiener Behörden, die über die Existenz von Menschen mit Migrationshintergrund entscheiden. Dabei werden Geschichten von Diskriminierung und Ausgrenzung erzählt und auch die geschichtlichen Ursprünge dieser Behörden beleuchtet.
Eingerahmt ist das Ganze in eine darstellende Performance vor Ort. Mittels symbolträchtiger Objekte wie Koffer oder Dokumente soll die Situation von Menschen mit Migrationshintergrund künstlerisch dargestellt werden.
Alles zur Bustour und zum Projekt finden Sie auf der Internetseite von MA35 & Friends.
