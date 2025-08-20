Mit dem Bus Migrationserfahrungen in Wien erleben

Es will den Menschen begreiflich machen, was es bedeutet, hier nach Österreich einzuwandern.

Hanna Fasching

Das Projekt „MA35 & Friends“ will mittels Bustour durch Wien die Erfahrung von Migration begreifbar machen. Das Projekt findet im Rahmen von SHIFT statt.

Wenn man normalerweise an eine Sightseeing-Bustour durch Wien denkt, denkt man an Sehenswürdigkeiten wie die Oper oder die Ringstraße. Eine Behördenbustour ist neu.

Aber genau das bietet das Projekt „MA35 & Friends“. Es will den Menschen begreiflich machen, was es bedeutet, hier nach Österreich einzuwandern. Es soll die jetzige Einwanderungspolitik veranschaulicht und kritisch hinterfragt werden.

Geschichten von Diskriminierung und Ausgrenzung

Die Bustour führt zu Wiener Behörden, die über die Existenz von Menschen mit Migrationshintergrund entscheiden. Dabei werden Geschichten von Diskriminierung und Ausgrenzung erzählt und auch die geschichtlichen Ursprünge dieser Behörden beleuchtet.

Eingerahmt ist das Ganze in eine darstellende Performance vor Ort. Mittels symbolträchtiger Objekte wie Koffer oder Dokumente soll die Situation von Menschen mit Migrationshintergrund künstlerisch dargestellt werden.

Genaue Eckdaten:

Wo : Oskar-Morgenstern-Platz, 1090 Wien / Ende der Tour am Hernalser Gürtel 56, 1080 Wien

: Oskar-Morgenstern-Platz, 1090 Wien / Ende der Tour am Hernalser Gürtel 56, 1080 Wien Wann : Termine 4., 5., 6. 10., 11. und 12. September 2025, jeweils 17:30 bis 20 Uhr.

: Termine 4., 5., 6. 10., 11. und 12. September 2025, jeweils 17:30 bis 20 Uhr. Barrierefreiheit : Nur die Performances vom Donnerstag 4. bis Samstag 6. September sowie am Freitrag 12. September 2025 sind barrierefrei mit dem Rollstuhl zugänglich (Begleitperson kostenlos). Im Bus sind mehrere Rollstühlplätze verfügbar.

: Nur die Performances vom Donnerstag 4. bis Samstag 6. September sowie am Freitrag 12. September 2025 sind barrierefrei mit dem Rollstuhl zugänglich (Begleitperson kostenlos). Im Bus sind mehrere Rollstühlplätze verfügbar. Eintritt: Eintritt kostet ab 5 Euro.

Alles zur Bustour und zum Projekt finden Sie auf der Internetseite von MA35 & Friends.