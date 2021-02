Mit Schwert und Kampfrollstuhl: Dungeons & Dragons bekommt sein erstes rollstuhlgerechtes Abenteuer

Das nächste Dungeons & Dragons-Regelbuch wird das erste offizielle Abenteuer der Franchise enthalten, das für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer zugänglich ist.

Russ Charles / Strata Miniatures

Fans der Dungeons & Dragons-Reihe aufgepasst! Am 16. März 2021 veröffentlichen die Rollenspieldesignerinnen und Rollenspieldesigner von Dungeons & Dragons das erste offizielle Abenteuer der Franchise, das für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer zugänglich ist.

Schon mit der Entwicklung des Kampfrollstuhls als neuen Ausrüstungsgegenstand sollte gezeigt werden, dass auch eine Fantasiewelt inklusiv sein kann.

Menschen mit Behinderungen sollen die Möglichkeit haben, sich selbst im Spiel repräsentiert zu sehen. Wie auf Polygon berichtet, heißt das neue Abenteuer Candlekeep Mysteries und wird eine Sammlung von 17 Abenteuern beinhalten. Zudem arbeiteten 19 verschiedene Designerinnen und Designer am Spiel mit.

Auf ins Abenteuer!

Candlekeep Mysteries wird anders sein als alle anderen Abenteuer, die bisher für die 5. Edition von Dungeons & Dragons erschienen sind. Anstatt einer einzelnen Kampagne für Charaktere von Stufe 1 bis Stufe 5 oder 10 ist es eine Sammlung von viel kürzeren, unverbundenen Erlebnissen. Jedes von ihnen ist als One-Shot konzipiert. Das ist ein gängiger Begriff für ein Abenteuer, das für nur eine Spielsitzung (zwischen zwei und vier Stunden) gedacht ist.

„Jedes Abenteuer ist auf der Prämisse aufgebaut, dass die Charaktere ein Buch finden. Dieses Buch ist der Antrieb für ein Mysterium, ein Rätsel, das die Charaktere lösen müssen, was sie dann in ein großes Abenteuer führt“, erklärt Designer Chris Perkins. In den letzten Jahren arbeiteten mehr freiberufliche und unabhängige Designerinnen und Designer bei Dungeons & Dragons mit und brachten ihre Ideen mit in die Spielwelt ein.

Vielfalt als Teil des Spiels

Unter den Designerinnen und Designern, die anwesend waren, um der Presse eine Vorschau auf das Spiel zu geben, war auch die Schauspielerin und Produzentin Jennifer Kretchmer. Sie ist Teil der Silver & Steel-Realplay-Group. Letzten Sommer hat Kretchmer viel Energie in die Zugänglichkeit des Spiels gesteckt. Kretchmer betont, es sei ihr wichtig gewesen, sicherzustellen, dass ihr Abenteuer für jeden zugänglich ist.

Als Rollstuhlfahrerin wollte Kretchmer, dass Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit haben, sich selbst im Spiel dargestellt zu sehen. „Wir haben in der Fantasie die Möglichkeit, uns Dinge vorzustellen. Wir müssen nicht dafür bezahlen, um diese Anpassungen vorzunehmen. Das ist etwas, das wir uns in unserem Gehirn vorstellen können, und es ist da“, führt Kretchmer aus.

Inklusion war im letzten Jahr im Rollenspiel-Universum vermehrt ein Thema. Ein wichtiger Schritt war der Kampfrollstuhl, der von Sara Thompson entwickelt wurde. Er wurde bereits in den offiziellen Kanon von Matt Mercers Critical Role aufgenommen. Es gibt sogar eine Reihe von Figuren, die für den 3D-Drucker zu Hause geeignet sind, von Strata Miniatures.