Mitbestimmung: Menschen mit Behinderung vernetzen sich beim 2. Wiener Selbstvertretungstag

Am 7. Mai 2018 findet zum zweiten Mal der Wiener Selbstvertretungs-Tag im ÖGB-Catamaran statt. Ziel der Veranstaltung ist, Menschen mit Behinderung, die sich bereits jetzt für Mitsprache und Mitbestimmung in ihren Betreuungsorganisationen engagieren, miteinander zu vernetzen.

Der gesamte Tag wird entsprechend den Regeln der leichten Sprache gestaltet. Zudem gibt es gezeichnete Zusammenfassungen, Gebärdensprachdolmetsch und Unterstützung durch „Buddys“ mit Tagungserfahrung.

Sandra Frauenberger, Stadträtin für Gesundheit und Soziales, begrüßte die rund 160 TeilnehmerInnen: „Dass hier so viele interessierte und engagierte Menschen sind, ist großartig. Das ist ein starkes Zeichen unsere Gesellschaft und für demokratische Grundwerte. Mitbestimmung, freie Meinungsäußerung und Übernahme von Verantwortung für die Gemeinschaft sind wichtige Teile der demokratischen Grundwerte.“

Im Mittelpunkt steht diesmal das Thema „Unterstützung“. Auch MitarbeiterInnen des Fonds Soziales Wien (FSW) beteiligen sich. Robert Bacher, Leiter des Fachbereichs Behindertenarbeit, erklärt: „Die trägerübergreifende Vernetzung und der Austausch sollen die SelbstvertreterInnen in ihrer wichtigen Arbeit stärken. Aber auch uns ist der Austausch mit unseren Kundinnen und Kunden und ihre Rückmeldungen zu unseren Leistungen wichtig.“

Der Tag wurde von Anfang an partizipativ gestaltet und geplant. So wurden 12 Menschen mit Behinderung in eine ExpertInnen-Gruppe eingeladen um gemeinsam den Selbstvertretungs-Tags zu planen. Diese führen auch durch den Tag. Sie übernehmen die Moderation des Selbstvertretungs-Tags und der dort stattfindenden Arbeitsgruppen. Bei der Moderation werden sie von MitarbeiterInnen des FSW sowie externen Personen (Dachverband Wiener Sozialeinrichtungen, Koordinationsstelle Jugend – Bildung – Beschäftigung, AWZ Soziales Wien) unterstützt.