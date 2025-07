Mitmach-Supermarkt in Wien will inklusiver und barrierefreier werden

Per E-Mail teilen

Der gemeinschaftlich organisierte Supermarkt MILA lud in Kooperation mit BIZEPS und FmB zum Start eines Beteiligungsprozesses zum Thema Barrierefreiheit beim Einkaufen.

Am 30. Juni 2025 veranstaltete der MILA Mitmach-Supermarkt in Wien Meidling ein Austausch-Treffen. Das Ziel war gemeinsam zu überlegen, wie die Barrierefreiheit im Supermarkt verbessert werden kann.

In Kooperation mit BIZEPS und FmB – Interessensvertretung Frauen* mit Behinderungen wurde mit interessierten Menschen über unterschiedliche Erfahrungen beim Einkaufen gesprochen und konkrete Ideen und Lösungen zum Abbau von Barrieren gesammelt.

Supermarkt im Entwicklungsprozess

Der MILA Mitmach-Supermarkt befindet sich in der Vivenotgasse 29, 1120 Wien und wird bereits in Kleinform betrieben. Es ist geplant noch 2025 am selben Standort einen großen Supermarkt zu eröffnen.

Mit dem Austausch-Treffen wurde nun die Grundlage für einen Entwicklungsprozess geschaffen, um immer mehr Menschen zu ermöglichen, selbstbestimmt und barrierefrei Lebensmittel einzukaufen.

Selbstorganisiert Lebensmittel einkaufen

Der MILA Mitmach-Supermarkt ist als Genossenschaft organisiert. Alle, die dort einkaufen wollen, müssen Genossenschafts-Mitglied werden.

Der Supermarkt lebt durch seine Mitglieder. Das heißt, der Betrieb des Supermarktes wird dadurch gewährleistet, dass alle in einem gewissen Ausmaß mitarbeiten. Befreiungen von den Schichten sind bei bestimmten Lebensumständen möglich. Die Schichten sind flexibel gestaltet und berücksichtigen individuelle Vorlieben und Fähigkeiten.

Hier gibt es Eindrücke vom Austauschtreffen zur Barrierefreiheit zu sehen: https://www.instagram.com/reel/DLuJ-_NMJGq/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==