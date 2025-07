Modern und barrierefrei: Neue WC-Anlage im Resselpark in Betrieb

Per E-Mail teilen

Der Resselpark hat als innerstädtischer Erholungsraum, aber auch als beliebter Veranstaltungsort, ab sofort eine neue, modernde und barrierefreie WC-Anlage – ein Gewinn für die Wiener*innen, Wienbesucher*innen und den Bezirk.

BIZEPS

Die neue Anlage umfasst insgesamt drei Kabinen und zwei Pissoirs, für die Betreuung ist eigenes Personal im Einsatz. Außerhalb der Betreuungszeiten ist die Benutzung der WC´s kostenlos, im betreuten Zeitraum sind ausschließlich für die Nutzung der Kabinen 50 Cent zu entrichten.

Die Außenfassade wird begrünt und im unmittelbaren Umkreis wird es in Kürze ein Leitsystem zum schnellen Auffinden der WC-Anlage geben.

„Lebensqualität in Wien bedeutet auch, viel im Freien unterwegs zu sein – so wie hier unter den kühlenden Bäumen im Resselpark. Umso wichtiger ist es, dass dafür auch die notwendige Infrastruktur zur Verfügung steht – dazu zählen auch WC-Anlagen“, so der zuständige Stadtrat Jürgen Czernohorszky.

Es war mir deshalb besonders wichtig, dass hier eine moderne barrierefreie WC-Anlage entsteht. Es freut mich auch besonders, dass die Außenfassade begrünt wird.

„Der Resselpark ist ein wichtiger Treffpunkt für viele Menschen – ob zum Sport, Entspannen oder bei Veranstaltungen. Die neue WC-Anlage wird den Aufenthalt hier deutlich angenehmer machen. Dieses Projekt ist ein voller Erfolg für den Bezirk!“, so Bezirksvorsteherin Lea Halbwidl.

Zum Bau neuer WC-Anlagen

Die Neubauten ab dem Jahr 2015 entstehen alle in modularer Bauweise, umfassen zumindest ein barrierefreies Modul sowie ein Standardmodul in Edelstahlbauweise und verfügen über einen zusätzlichen Außenwaschtisch aus Edelstahl.

Die betreuten öffentlichen Bedürfnisanstalten sind zu den Betreuungszeiten durchgehend mit Personal des beauftragen Reinigungsunternehmens besetzt. Die Aufenthaltsräume des Betreuungspersonals sind mit einem Erste-Hilfe-Koffer, Defibrillator und den allgemein bekannten Notrufnummern ausgestattet.

Die Finanzierung der öffentlichen Bedürfnisanstalten in Wien erfolgt über das dezentrale Budget der Stadt Wien, die Errichtung, Erhaltung, Reinigung und Instandhaltung wird aus dem Bezirksbudget finanziert.