Modernisierung in Hütteldorf: Neuer Aufzug für die U4-Station

30 Jahre im Dienst – Aufzug am U4-Bahnsteig wird erneuert, der Bahnsteig ist von 21. Juli bis Ende Oktober 2025 nicht barrierefrei erreichbar.

Manfred Helmer

In der U4-Station Hütteldorf startet am 21. Juli 2025 eine umfassende Modernisierung: Der mittlerweile 30 Jahre alte Aufzug am Bahnsteig wird außer Betrieb genommen und durch ein modernes, energieeffizientes Modell ersetzt. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Oktober 2025.

In dieser Zeit ist der U4-Bahnsteig der Station Hütteldorf allerdings nicht barrierefrei zugänglich.

Der bestehende Aufzug, der bereits mehr als 6,5 Millionen Fahrten absolviert hat, wird durch einen neuen Seilaufzug ersetzt. Dieser ermöglicht nicht nur einen energiesparenden Betrieb, sondern auch eine deutlich höhere Betriebsgeschwindigkeit – und damit eine schnellere und effizientere Beförderung der Fahrgäste.

Für Fahrgäste, die auf barrierefreie Wege angewiesen sind, stehen weiterhin Alternativen zur Verfügung: Mit der S-Bahn, den Straßenbahnlinien 49 und 52 sowie mehreren Buslinien bleibt Hütteldorf barrierefrei erreichbar. Die individuelle Planung alternativer Routen ist über die WienMobil App oder online unter www.wienmobil.at möglich.