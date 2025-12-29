Modernisierungsbilanz 2025 der Wiener Linien und Fortsetzung der Arbeiten im Jahr 2026

Die Wiener Linien haben im Jahr 2025 umfangreiche Maßnahmen zur Instandhaltung und Weiterentwicklung des öffentlichen Verkehrs umgesetzt. Der Schwerpunkt lag auf der Erneuerung von Gleisanlagen, der Modernisierung von U-Bahn-Infrastruktur sowie dem Ausbau der Barrierefreiheit. Diese Arbeiten werden im Jahr 2026 fortgeführt.

Wiener Linien

2025 wurden rund 11 Kilometer Straßenbahngleise und 45 Weichen erneuert, gaben die Wiener Linien am 29. Dezember 2025 bekannt. Im Straßenbahnnetz gingen 2025 zudem die neuen Linien 12 und 27 mit insgesamt 4,6 Kilometern Neubaustrecke und 11 zusätzlichen Haltestellen in Betrieb.

Im U-Bahn-Netz lag der Fokus auf der Linie U4, wo zwischen Schottenring und Friedensbrücke zentrale Tragwerke erneuert wurden. Zusätzlich wurden Bahnsteige, Weichen und technische Anlagen auf den Linien U1 und U6 modernisiert. Mehrere denkmalgeschützte Stationen der U4 wurden restauriert; bei der U6 wurden viele Aufzüge erneuert.

Verbesserung der Barrierefreiheit

Ein weiterer Schwerpunkt der Wiener Linien war 2025 – wie schon 2024 – die Verbesserung der Barrierefreiheit. Im Jahr 2025 wurden 11 Aufzüge sowie 12 Rolltreppen der Wiener Linien erneuert.

Mit der Einführung der „Liftboy“-App können seit Mai 2025 Aufzüge auch per Smartphone gesteuert werden. Ergänzend dazu wurden Bahnsteige mit verbesserten taktilen Leitsystemen ausgestattet.

Erneuerungsarbeiten für 2026

Auch 2026 setzen die Wiener Linien die Erneuerungsarbeiten fort. Geplant sind die Erneuerung von 12,5 Kilometern Straßenbahngleisen, der Austausch von 33 Weichen sowie die Eröffnung von 3,1 Kilometern neuer Straßenbahnstrecken. Schwerpunkte bilden unter anderem Arbeiten am Ring, in der Hernalser Hauptstraße, der Lerchenfelder Straße sowie in der Donaufelder Straße.

Im U-Bahn-Bereich sind weitere Infrastrukturmaßnahmen auf den Linien U3, U4 und U6 vorgesehen. Darüber hinaus sollen 15 Aufzüge und 13 Rolltreppen erneuert werden sowie ein zusätzlicher Aufzug in der Tscherttegasse fertiggestellt werden, teilten auf BIZEPS-Nachfrage die Wiener Linien mit.