Mönchengladbach: Solidarität mit der Lebenshilfe nach mutmaßlich rechtsextremem Angriff

Ein mutmaßlich rechtsextremer Angriff auf eine Einrichtung der Lebenshilfe hat in Mönchengladbach Entsetzen ausgelöst. “Euthanasie ist die Lösung” stand auf dem Stein, der auf eine Wohneinrichtung der Lebenshilfe Mönchengladbach geworfen wurde. Stadtvertreter:innen und Bürger:innen bekunden ihre Solidarität und verurteilen die Tat scharf.

Die Stadt Mönchengladbach ist erschüttert: Eine Einrichtung der Lebenshilfe, die Menschen mit geistigen Behinderungen unterstützt, wurde Opfer eines mutmaßlich rechtsextremen Angriffs. Und dies nicht zum ersten Mal gibt die Einrichtung bekannt.

Die Tat, bei der ein Stein mit der Aufschrift „Euthanasie ist die Lösung“ geworfen wurde, hat in der Stadt Bestürzung und Entsetzen ausgelöst. Oberbürgermeister Felix Heinrichs und weitere Vertreter:innen der Stadt sowie der Zivilgesellschaft haben ihre Solidarität mit der Lebenshilfe bekundet und verurteilen den Angriff aufs Schärfste.

„Mönchengladbach ist eine offene und tolerante Stadt, in der Menschen unterschiedlichster Herkunft und Lebensweise zusammenleben und ihre Stadt gestalten“, erklärte Oberbürgermeister Heinrichs.

Die Lebenshilfe mit ihren Einrichtungen ist eine wichtige Stütze für viele und Bestandteil unseres sozialen Zusammenlebens. Alle, die einen Angriff darauf verüben, müssen mit der geschlossenen Gegenreaktion der Mehrheit in Mönchengladbach rechnen. Wir stehen solidarisch zusammen.

Stadtdirektorin Dörte Schall unterstrich die Bedeutung der Menschenwürde in ihrer Stellungnahme:

Es gibt kein so genanntes ‚unwertes‘ Leben, wie es die Nationalsozialisten in der dunkelsten Zeit unseres Landes vertreten haben. Ganz im Gegenteil: Die Würde des Menschen – aller Menschen – ist unantastbar. Die Lebenshilfe, ihre Beschäftigten, die Bewohnerinnen, Klientinnen und deren Familien müssen sich in unserer Stadt sicher fühlen können.