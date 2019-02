Monitoringausschuss erfreut: Schulische Inklusion in Österreich endlich auf dem Prüfstand

Per E-Mail teilen

Was hält die Vorsitzende des Monitoringausschuss zur Umsetzung der UN- Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK) von der kürzlich veröffentlichten Prüfung des Rechnungshofes des Inklusiven Unterrichts in Österreich? BIZEPS hat bei Christine Steger nachgefragt.



Christine Steger

Eine inklusive Strategie auf allen Bundesebenen fehlt, so die Feststellung des Rechnungshofes nach seiner Prüfung des Inklusiven Unterrichts in Österreich.

Organisationen wie z.B. die Lebenshilfe oder die Diakonie freuten sich über das Vorliegen des Rechnungshofberichts und sahen darin eine klare Aufforderung zum Handeln.

Auch Stimmen aus der Politik, wie SPÖ- Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid oder Stephanie Cox Bildungssprecherin des Parlamentsklubs JETZT meldeten sich zu Wort, schlossen sich der Kritik an und forderten die Umsetzung der Inklusion im Bildungssystem.

BIZEPS hat Christine Steger,Vorsitzende des Monitoringausschuss zur Umsetzung der UN- Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, bezüglich des Rechnungshofbericht interviewt.

„Das Sonderschulwesen gehört in die Geschichtsbücher“

BIZEPS: Was denken Sie über den Bericht des Rechnungshofs?

Christine Steger: Der Monitoringausschuss zeigt sich darüber erfreut, dass der Rechnungshof die schulische Inklusion auf die Prüfagenda gesetzt hat.

BIZEPS: Was bedeuten die Feststellungen im Bericht für Sie?

Christine Steger: Der Bericht unterstreicht die seitens des Monitoringausschusses festgestellten Säumnisse der Republik und zeigt erneut die mangelnde Kooperation zwischen dem Bund und den Ländern auf, wenn es um die Konkretisierung zur Umsetzung der UN-BRK geht. Die begonnene Umsetzung zur schulischen Inklusion in Modellregionen muss endlich flächendeckenden Ausbau erfahren.

BIZEPS: Also ihrerseits ein klares Aus für die Sonderschule?

Christine Steger: Das Sonderschulwesen und seine segregierende Praxis gehört in die Geschichtsbücher. Das Know-how und die finanziellen Ressourcen der Sonderschulen gehören allerdings in die so genannte „Regelschule“ übertragen.

BIZEPS: Glauben Sie daran, dass es in Österreich zukünftig ein Inklusives Schulsystem geben wird?

Christine Steger: Mit der Ratifizierung der Konvention vor inzwischen 11 Jahren hat die Republik Österreich hier Fakten geschaffen: Es geht schon lange nicht mehr um die Frage, ob es ein inklusives Schulsystem geben wird, es geht lediglich um die Frage des WIE.

BIZEPS: Und wie könnte gelungene Inklusion in der Schule aussehen, hätten sie dafür Beispiele?

Christine Steger: Das Montessori-Oberstufenrealgymnasium in Salzburg beispielsweise zeigt vor, wie eine solche Umsetzung aussehen kann.