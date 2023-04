Monitoringausschuss: Interimistisches Vorsitzteam Tobias Buchner und Daniela Rammel

Per E-Mail teilen

Christine Steger legt Vorsitz zurück und bleibt Monitoringausschuss-Mitglied

Monitoringausschuss

Mit 15.04.2023 legt Christine Steger, nunmehr Behindertenanwältin, den Vorsitz des Unabhängigen Monitoringausschuss zurück.

Ihr folgt interimistisch entsprechend den Vertretungsregelungen Tobias Buchner als Vorsitzender und Daniela Rammel als 1. Stellvertreterin. Sie werden bis zur Wahl eines neuen Vorsitzes als inklusives Vorsitzteam des Unabhängigen Monitoringausschuss agieren.

Seit 2018 stand Christine Steger dem Unabhängigen Monitoringausschuss als Vorsitzende vor. Sie baute das Büro des Monitoringausschusses auf, setzte neue Maßstäbe für barrierefreie hybride Veranstaltungen in der COVID-Zeit und brachte die Mängel in der Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderungen in Österreich nachhaltig ins öffentliche Bewusstsein, um nur einige wenige Meilensteine der Arbeit zu nennen. Als Ausschussmitglied wird Christine Steger weiterhin im Monitoringausschuss aktiv sein.

„Die letzten fünf Jahre waren durchaus herausfordernd, aber sehr lohnend. Wichtig war für mich immer, für die UN-BRK zu begeistern und gleichzeitig streng auf die Umsetzung zu pochen. Ich danke allen Ausschussmitgliedern und dem Team im Büro des Ausschusses für die erfolgreiche Zusammenarbeit“, so Christine Steger.

Christine Steger legt den Vorsitz mit 15.04. zurück, dadurch übernimmt Tobias Buchner entsprechend den Vertretungsregelungen als vormals erster Stellvertreter die Vorsitzrolle. Daniela Rammel rückt von der zweiten stellvertretenden zur ersten stellvertretenden Vorsitzendenposition auf. Sie werden als inklusives Vorsitzteam des Unabhängigen Monitoringausschuss übergangsweise bis zur nächsten Vorsitzwahl die Aufgaben als Vorsitzende wahrnehmen.

„Als Stellvertretende von Christine Steger konnten wir in den letzten Jahren Erfahrungen sammeln und freuen uns darauf, dieses bedeutende Staatenprüfungsjahr als Vorsitzteam des Unabhängigen Monitoringausschusses zu gestalten“, so Tobias Buchner.

Er ist Professor für Inklusive Bildung im Bereich kognitive Entwicklung und leitet das Institut für Inklusive Pädagogik an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich. Buchner ist bereits seit 2016 als Vertreter der wissenschaftlichen Lehre im Monitoringausschuss tätig.

„Gemeinsam stellen wir uns dieser wichtigen Aufgabe und werden den klaren Kurs von Christine Steger beibehalten. Wir danken ihr für ihre couragierte Arbeit als Vorsitzende und sind froh, dass sie uns als Monitoring-Ausschussmitglied erhalten bleibt“, ergänzt Daniela Rammel.

Sie arbeitet seit 2010 beim ÖZIV-Bundesverband und ist seit 2020 Mitglied im Unabhängigen Monitoringausschuss. Als selbstbetroffene Expertin setzt sie sich für mehr Sichtbarkeit von Frauen mit Behinderungen und Barrierefreiheit in allen Dimensionen ein.