Der Unabhängige Monitoringausschuss trauert um Bernadette Feuerstein und erinnert an ihren langjährigen Einsatz für die Rechte von Menschen mit Behinderungen.

Monitoringausschuss

Mit Bernadette Feuerstein verliert die österreichische Behindertenbewegung eine prägende Aktivistin und Mitbegründerin der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung. Der Unabhängige Monitoringausschuss verliert ein langjähriges Mitglied.

Sie war von 2012 bis 2025 als Vertreterin der organisierten Menschen mit Behinderungen Ausschussmitglied, kurzzeitig auch stellvertretende Vorsitzende. Mit großer fachlicher Expertise hat sie u.a. die Themen Selbstbestimmtes Leben, Persönliche Assistenz, De-Institutionalisierung und bauliche Barrierefreiheit vorangetrieben.

Sie vertrat den Ausschuss bei zahlreichen öffentlichen Auftritten, zuletzt bei der Staatenprüfung Österreichs 2023 in Genf.

Wir sind dankbar für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre wertvolle Expertise, mit der sie die Arbeit des Unabhängigen Monitoringausschusses über viele Jahre geprägt hat. Ihr Wissen wird uns ebenso fehlen, wie ihre klare, kritische Haltung und ihr Humor.

Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie, ihren Freund*innen und Mitstreiter*innen.

In Dankbarkeit und tiefer Trauer,

Unabhängiger Monitoringausschuss und Büro