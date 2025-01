Museums Guide inklusiv 2025: Barrierefreiheit in Österreichs Museen auf einen Blick

Per E-Mail teilen

Wie barrierefrei sind Österreichs Museen? Der Museums Guide inklusiv 2025 gibt auf 372 Seiten umfassende Antworten und wurde am 9. Jänner 2025 im MuseumsQuartier Wien vorgestellt.

Medianet / APA-Fotoservice / Juhasz

Die zweite Auflage des Museums Guide inklusiv bietet einen Überblick über die barrierefreien und inklusiven Angebote von 160 österreichischen Museen.

Herausgegeben von Doris Rothauer in Kooperation mit medianet, der Essl Foundation und ICOM Österreich, richtet sich der Guide an Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen sowie an Interessierte. (Siehe auch Interview mit Doris Rothauer bei PERSPEKTIVENWECHSEL)

Der Museums Guide inklusiv liefert strukturierte Informationen in drei Kategorien:

Physische Barrierefreiheit – etwa barrierefreie Eingänge, Orientierungshilfen und rollstuhlgerechte Einrichtungen. Inklusive Vermittlung – zum Beispiel Inhalte in leichter Sprache, Gebärdensprache oder taktile Hilfsmittel. Spezialangebote – Führungen und Workshops für spezifische Zielgruppen wie Menschen mit Seh-, Hör- oder Lernbeeinträchtigungen.

Das Buch enthält keine Bewertungen, sondern dient als Orientierungshilfe. Es ist im Buchhandel, in Museen, Tabak-Trafiken sowie online unter www.museumsguide.net erhältlich und kostet 14,90 Euro. Die Online-Version wird regelmäßig aktualisiert und ist auf Deutsch und Englisch verfügbar.

Siehe: APA-Fotos, medianet, Österreichischer Behindertenrat