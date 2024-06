Musicalgenuss ohne Reizüberflutung – „Das Phantom der Oper“ am 14. Juli 2024 in Wien

Per E-Mail teilen

Das Vorstellungsformat „relaxed performance“ bietet Musicalvorstellungen mit reduzierten Reizeindrücken für neurodiverse Menschen. Am 14. Juli 2024 zeigt das Raimund Theater „Das Phantom der Oper“ als relaxed performance.

Vereinigte Bühnen Wien

Theaterbesuche sind etwas Wunderschönes. Auf manche Menschen können Licht- oder pyrotechnische Effekte sowie laute Geräusche überfordernd wirken.

Aus diesem Grund gibt es die „relaxed performance“, bei der solche Reize weggelassen oder reduziert werden. Auch ist das Licht gedimmt und bei Bedarf ist es möglich, den Vorstellungsraum während der Vorstellung zu verlassen, um sich eine Auszeit zu nehmen.

Ursprünglich wurde das Konzept von Menschen aus der Autismus-Community entwickelt, um Theater und Kino in einer für sie entspannteren Atmosphäre genießen zu können.

Das Phantom der Oper entspannt genießen

Wie in einem Beitrag auf musicalvienna.at zu lesen ist, zeigen die Vereinigten Bühnen Wien in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Autistenhilfe das berühmte Musical „Das Phantom der Oper“ am 14. Juli 2024 als „relaxed performance“ im Raimund Theater.

Neben Reizreduktion und Rückzugsmöglichkeiten hilft ein Leitfaden in einfacher Sprache bei der Vorbereitung auf den Musicalbesuch.

„Die Vereinigten Bühnen Wien sehen sich als Theaterbetrieb der Stadt Wien in der Verantwortung, allen Menschen die Möglichkeit zu geben, Musiktheater erleben zu können. Mit einem einzigartigen Vorstellungsformat wollen die Vereinigten Bühnen Wien auch Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Lernschwierigkeiten oder Neurodiversität (u.a. Autismus, ADHS) einen spannenden und gleichzeitig entspannten Musicalbesuch ermöglichen“, ist einer Aussendung der Vereinigten Bühnen Wiens zu entnehmen.

Der Vorverkauf für die „relaxed performance“ von „Das Phantom der Oper“ am 14. Juli 2024 um 14 Uhr im Raimund Theater ist eröffnet! Nähere Informationen zu den Tickets und Ermäßigungen finden Sie unter: musicalvienna.at