Nachruf: Bernadette Feuerstein – Eine Vorkämpferin für ein selbstbestimmtes Leben

Wir nehmen Abschied von einer zentralen Akteurin der österreichischen Behindertenrechtsbewegung und unserem BIZEPS-Gründungsmitglied. Danke für Dein Engagement!
Geboren 1959 in Wien, besuchte sie eine Regelschule und absolvierte ein Studium der Soziologie. Beruflich war sie bis zu ihrer Pension beim Bund im Bereich Konsumentenschutz tätig.
Seit Anfang der 1980er Jahre engagierte sie sich intensiv für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Ihre Erfahrungen aus diesem jahrzehntelangen Einsatz für Menschenrechte waren umfangreich und so konnte sie ihr Wissen an kommende Generationen weiterzugeben.
Am 28. Juli 2026 ist Mag. Bernadette Feuerstein in Wien verstorben.
Zudem war sie Mitbegründerin der WAG Assistenzgenossenschaft. In ihrer Funktion als Obfrau von SLI-Wien und seit 2008 dann von SLIÖ (Dachverband Selbstbestimmt Leben Österreich) setzte sie sich vehement für Selbstbestimmtes Leben mit Persönliche Assistenz ein.
Barrierefreiheit von Kulturstätten
Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit und ein großes Herzensanliegen war ihr die Teilhabe an Kunst und Kultur und die Schaffung von Barrierefreiheit von Kulturstätten.
Ein Schwerpunkt ihrer behindertenpolitischen Arbeit war die Teilhabe an Kunst und Kultur. Dieser Fokus knüpfte an das Wirken ihres Vaters, des Architekten Günther Feuerstein, an, der das barrierefreie Bauen (ÖNORM B 1600) in Österreich vorantrieb.
Zudem nahm sie an öffentlichen Kundgebungen teil, wie der Protestaktion „So schaut’s aus!“ 2015 vor dem Bundeskanzleramt.
Auszeichnungen und Vermächtnis
Zeit ihres Lebens setzte sie sich für Barrierefreiheit, Gleichstellung und das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben ein. Für ihr langjähriges Engagement wurde ihr im Jahr 2016 der Dr. Elisabeth Wundsam-Hartig Preis verliehen. Den Preis übernahm ihre geliebte Tochter Lea.
Mit Bernadette Feuerstein verliert die österreichische Behindertenbewegung eine ihrer prägendsten Vordenkerinnen.
Unser Mitgefühl gilt ihren Angehörigen und allen Wegbegleiter:innen.
Zum Nachhören und Nachsehen
Wer Bernadette Feuerstein noch einmal sehen, hören und in ihren eigenen Worten erleben möchte, findet in den folgenden Interviews und Beiträgen wertvolle Einblicke in ihr Leben und Wirken. Hier legte sie unter anderem auch ihre zentralen Positionen und einen Rückblick auf den Perspektivenwechsel der Bewegung dar: