Nachruf: Bernadette Feuerstein – Eine Vorkämpferin für ein selbstbestimmtes Leben

Wir nehmen Abschied von einer zentralen Akteurin der österreichischen Behindertenrechtsbewegung und unserem BIZEPS-Gründungsmitglied. Danke für Dein Engagement!

BIZEPS

Geboren 1959 in Wien, besuchte sie eine Regelschule und absolvierte ein Studium der Soziologie. Beruflich war sie bis zu ihrer Pension beim Bund im Bereich Konsumentenschutz tätig.

Seit Anfang der 1980er Jahre engagierte sie sich intensiv für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Ihre Erfahrungen aus diesem jahrzehntelangen Einsatz für Menschenrechte waren umfangreich und so konnte sie ihr Wissen an kommende Generationen weiterzugeben.

Am 28. Juli 2026 ist Mag. Bernadette Feuerstein in Wien verstorben.

Gründungsmitglied von BIZEPS

Als Gründungsmitglied von BIZEPS – Zentrum für Selbstbestimmtes Leben war sie ab 1990 an der Konzepterstellung der Beratungsstelle und den Aufbau der Peer-Beratung im Jahr 1992 bei BIZEPS, dem ersten österreichischen Zentrum für Selbstbestimmtes Leben, maßgeblich beteiligt.

Zudem war sie Mitbegründerin der WAG Assistenzgenossenschaft. In ihrer Funktion als Obfrau von SLI-Wien und seit 2008 dann von SLIÖ (Dachverband Selbstbestimmt Leben Österreich) setzte sie sich vehement für Selbstbestimmtes Leben mit Persönliche Assistenz ein.

Barrierefreiheit von Kulturstätten

Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit und ein großes Herzensanliegen war ihr die Teilhabe an Kunst und Kultur und die Schaffung von Barrierefreiheit von Kulturstätten.

Dieser Fokus knüpfte an das Wirken ihres Vaters, des Architekten Günther Feuerstein, an, der das barrierefreie Bauen (ÖNORM B 1600) in Österreich vorantrieb und wo sie unterstützte.

Bernadette Feuerstein setzte sich im Rahmen der BIZEPS-Arbeitsgruppe Kultur („Kultur ohne Barrieren“) – gemeinsam mit ihrem Partner Bernhard Hruska – für zugängliche Kulturstätten ein.

Sie thematisierte diskriminierende Zustände bei den Wiener Festwochen sowie bei einer konkreten Festwochenproduktion. Als Leiterin der BIZEPS-Arbeitsgruppe war sie für die beeindruckende Demonstration „Kulturstadt Wien für alle!“ im Jahr 1994 verantwortlich.

Ebenso kritisierte sie die fehlende Zugänglichkeit im Apollo Kino und bei der Viennale ’94. Zugleich unterstützte sie inklusive Formate wie die Frauenfilmtage 2017.

Ihre Arbeit, dokumentiert in Artikeln wie „Otto Stänkerer“ und „Denn sie wissen nicht, was sie tun“, führte zu baulichen Veränderungen, darunter erste Verbesserungen im Kabarett Niedermair und der Erhalt der Rampe bei der Wiener Urania.

Barrierefreiheit in der Kultur

Ein Schwerpunkt ihrer behindertenpolitischen Arbeit war die Teilhabe an Kunst und Kultur. Dieser Fokus knüpfte an das Wirken ihres Vaters, des Architekten Günther Feuerstein, an, der das barrierefreie Bauen (ÖNORM B 1600) in Österreich vorantrieb.

Bernadette setzte sich im Rahmen der BIZEPS-Arbeitsgruppe Kultur („Kultur ohne Barrieren“) erfolgreich für zugängliche Kulturstätten in Wien ein. Sie thematisierte diskriminierende Zustände bei den Wiener Festwochen sowie bei einer konkreten Festwochenproduktion.

Ebenso kritisierte sie die fehlende Zugänglichkeit im Apollo Kino und bei der Viennale ’94. Zugleich unterstützte sie inklusive Formate wie die Frauenfilmtage 2017. Ihre Arbeit, dokumentiert in Artikeln wie „Otto Stänkerer“ und „Denn sie wissen nicht, was sie tun“, führte zu baulichen Veränderungen, darunter erste Verbesserungen im Kabarett Niedermair und der Erhalt der Rampe bei der Wiener Urania.

Zu den größten Erfolgen gehörte, das es gelang alle Viennale Kinos in Wien barrierefrei umzubauen und das Wiener Veranstaltungsstättengesetz zu verbessern.

Politische Arbeit und Gremien

2008 bewarb sie sich beim Bundeskongress der Grünen um einen Listenplatz für den Nationalrat. 2013 kandidierte sie für das Amt der Behindertenanwältin und unterlag im Hearing knapp.

Als Mitglied und zeitweise Stellvertreterin im unabhängigen Monitoringausschuss des Bundes überprüfte sie die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Österreich.

Zudem nahm sie an öffentlichen Kundgebungen teil, wie der Protestaktion „So schaut’s aus!“ 2015 vor dem Bundeskanzleramt.

Auszeichnungen und Vermächtnis

Zeit ihres Lebens setzte sie sich für Barrierefreiheit, Gleichstellung und das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben ein. Für ihr langjähriges Engagement wurde ihr im Jahr 2016 der Dr. Elisabeth Wundsam-Hartig Preis verliehen. Den Preis übernahm ihre geliebte Tochter Lea.

Mit Bernadette Feuerstein verliert die österreichische Behindertenbewegung eine ihrer prägendsten Vordenkerinnen.

Unser Mitgefühl gilt ihren Angehörigen und allen Wegbegleiter:innen.

Zum Nachhören und Nachsehen

Wer Bernadette Feuerstein noch einmal sehen, hören und in ihren eigenen Worten erleben möchte, findet in den folgenden Interviews und Beiträgen wertvolle Einblicke in ihr Leben und Wirken. Hier legte sie unter anderem auch ihre zentralen Positionen und einen Rückblick auf den Perspektivenwechsel der Bewegung dar:

Siehe: BIZEPS, Wikipedia, GRÜNE