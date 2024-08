Nationalratswahl 2024: Bisher umfangreichstes barrierefreies ORF-Programmangebot

Komplettes Fernsehprogrammangebot untertitelt, ganze 20 Stunden in Österreichischer Gebärdensprache

BIZEPS

Im Zuge der Berichterstattung zur Nationalratswahl 2024 bietet der ORF ein umfangreiches barrierefreies Programmangebot, das es in dieser Größenordnung noch nie gab. Das Angebot umfasst dabei sowohl Untertitelung, Übersetzung in Österreichische Gebärdensprache sowie Nachrichten in Einfacher Sprache.

Vor allem die 20 Stunden Übersetzung in Österreichischer Gebärdensprache stellen ein besonderes Novum dar, noch nie war das diesbezügliche Angebot rund um eine Wahlberichterstattung im ORF umfangreicher.

Die Wahl 2024 untertitelt und in Österreichischer Gebärdensprache

Rund 500.000 Menschen in Österreich haben eine Hörbeeinträchtigung, für sie sind Untertitelung und Übersetzung von Programmangeboten in Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) essenziell. Außerdem verwenden manche Nutzer:innen von ORF ON die Untertitelungsfunktion, um die Programmangebote des ORF lautlos nutzen zu können.

Für all jene gibt es im Zuge der ORF-Berichterstattung zur Nationalratswahl 2024 ein komplett abgedecktes barrierefreies Programmangebot: Zu allen Sendungen mit Wahlbezug stehen Untertitel über die Teletext-Seite 777 und via ORF ON zur Verfügung.

Besonders breit fällt auch die Berichterstattung in Österreichischer Gebärdensprache aus: In Summe sind 20 Stunden auf ORF 2 Europe oder ORF ON live mitzuverfolgen. Das umfasst alle Zweierkonfrontationen der Spitzenkandidaten und der Spitzenkandidatin („Wahl 24: Die Konfrontation“, sowie die „Elefantenrunde“ mit allen Spitzenkandidaten und der Spitzenkandidatin, alle vier Folgen des Reportage-Formats „Was braucht Österreich?“ und eine Wahlausgabe von „ZIB WISSEN – Demokratie“.

Das abschließende Highlight des umfangreichen Angebots in Österreichischer Gebärdensprache stellt schließlich die Übersetzung der Berichterstattung am Wahlabend von 15.00 bis 22.20 Uhr sowie der Sendungen am Folgetag in ORF 2 dar.

Auch auf Kinder mit Hörbeeinträchtigungen wird bei der Wahlberichterstattung geachtet: Auf dem im Jänner 2024 gestarteten Online-Channel ORF KIDS werden anlässlich der Nationalratswahl fünf Sonderausgaben der „ZIB Zack Mini“ in Österreichischer Gebärdensprache angeboten und somit auch den Sechs- bis Zehnjährigen mit Hörbeeinträchtigungen demokratisches Wissen vermittelt.

Alles zur Wahl 2024 in Nachrichten in Einfacher Sprache

Etwa 1,3 Millionen Menschen in Österreich brauchen aus unterschiedlichen Gründen Unterstützung beim Verstehen von Informationen. Nachrichten in Einfacher Sprache helfen Menschen mit Lernbehinderungen, aber auch vielen älteren Menschen und Menschen mit geringen Deutschkenntnissen.

Der ORF bietet seit mehreren Jahren Nachrichten in Einfacher Sprache an und schnürt auch im Zuge der Nationalratswahl ein dementsprechend umfassendes Programmpaket, darunter Angebote im Teletext, in den ORF-Regionalradios, auf news.ORF.at und auf ORF III. news.ORF.at wird ab dem 3. September eine ganze Serie für den multimedialen Nationalratswahlkanal anbieten, die die grundlegenden Fragen rund um die Wahl beantwortet und die Grundfakten zu den antretenden Parteien in Einfacher Sprache in den Mittelpunkt stellt.

ORF III, das werktäglich Nachrichten in Einfacher Sprache zeigt, erklärt ausführlich und leicht verständlich alle wichtigen Begriffe und Abläufe rund um die Nationalratswahl. Außerdem werden in den Nachrichten in Einfacher Sprache Hintergrundwissen zu den aktuellen Wahlkampfthemen in leichter Sprache geliefert und Zusammenhänge von komplexen Themen erklärt.

Barrierefreie Services des ORF

Der ORF hat mit seinen barrierefreien Angeboten in Österreich ein Alleinstellungsmerkmal und baut seine Services kontinuierlich aus. Das barrierefreie Angebot des ORF hat sich im Vergleich zu den Vorjahren bei allen Services (Untertitelung, Audiodeskription, ÖGS, Nachrichten in Einfacher Sprache) erneut gesteigert.

Derzeit werden fast 90 Prozent in ORF 1 und ORF 2, an die 60 Prozent in ORF III und ca. 2,5 Prozent in ORF SPORT + untertitelt. Im Schnitt werden darüber hinaus rund 610 Stunden pro Jahr in ÖGS ausgestrahlt.

Für Menschen mit einer Sehbehinderung werden derzeit im Schnitt rund siebeneinhalb Stunden täglich mit akustischer Bildbeschreibung angeboten. Im Jahr 2023 konnte das Angebot auf rund 2.800 Stunden Audiodeskription pro Jahr ausgebaut werden.

Bereits seit 2017 werden im ORF TELETEXT Nachrichten in Einfacher Sprache veröffentlicht. Seit 2022 senden alle neun Regionalradios täglich einen Nachrichtenblock in Einfacher Sprache. Radio Wien hat ein darüber hinausgehendes Angebot am Sonntagvormittag in der Kindersendung „WOW – die Rätselshow“.

In ORF III gibt es von Montag bis Freitag um 19.25 Uhr Nachrichten in Einfacher Sprache als Fernsehnachrichten. Diese Nachrichten sind im Dezember 2023 von zwei auf fünf Minuten verlängert worden. Und auf news.ORF.at werden seit Mai 2020 täglich sechs Meldungsblöcke in einem eigenen Nachrichtenticker prominent auf der Startseite angeboten. An diesem Meldungsblock wirkt auch die Inklusive Lehrredaktion des ORF mit.

Über Barrierefreiheit und Inklusion im ORF

Dem ORF ist es ein Anliegen, mit seinen Programmangeboten einen Beitrag zu mehr Verständnis für Inklusion in der Gesellschaft zu leisten. Die Abteilung „Barrierefreiheit und Inklusion“ des ORF setzt sich für die barrierefreie Teilhabe von rund zwei Millionen Menschen in Österreich ein, die mit Behinderungen oder Einschränkungen leben.

Als Teil des öffentlich-rechtlichen Kernauftrags – vor allem aber als gesellschaftliche Verpflichtung – arbeitet das Team daran, Hürden in den Bereichen Hören, Sehen und Verstehen abzubauen. Täglich werden mehr als 70 Stunden Untertitel angeboten und Sendungen mit Audiodeskription, in Österreichischer Gebärdensprache sowie Nachrichten in Einfacher Sprache für Menschen mit Lernbehinderung zur Verfügung gestellt.

Ziel des ORF ist ein Programm ohne Barrieren, das für alle Menschen in Österreich zugänglich ist. Darüber hinaus strebt der ORF eine gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an, indem er deren Stimme im ORF und in seinen Programmen stärkt und fördert.