Nationalratswahl 2024 in Wien: 1.127.929 Wähler*innen wahlberechtigt

In Wien werden bei der Nationalratswahl 2024 1.127.929 Personen wahlberechtigt sein. In der Gesamtzahl sind in Wien wahlberechtigte 15.577 Auslandsösterreicher*innen enthalten.

Stadt Wien / Bubu Dujmic

Für die wahlberechtigten Wiener*innen werden am Wahltag, dem 29. September 2024, insgesamt 1.499 Wahllokale zur Verfügung stehen.

Wie bei der Europawahl 2024 sind auch bei der Nationalratswahl 2024 alle Wahlstandorte – das sind Gebäude mit mindestens einem Wahllokal – barrierefrei erreichbar.

Um diese Verbesserungen zu ermöglichen, mussten einige Wahllokale verlegt werden. Das Wiener Wahlservice bittet daher die wahlberechtigten Wiener*innen, sich rechtzeitig über ein eventuell neues zuständiges Wahllokal zu informieren.

Über die Adresse des zuständigen Wahllokals informiert die „Amtliche Wahlinformation“. Sie wird den wahlberechtigten Wiener*innen rund zwei Wochen vor der Wahl per Post zugestellt. Bereits jetzt ist die Suche nach dem zuständigen Wahllokal im Internet unter www.wien.gv.at/wahlen möglich.

Informationen zur Beantragung einer Wahlkarte, zur Briefwahl sowie alle weiteren Informationen zur Nationalratswahl 2024 sind ebenfalls online unter www.wien.gv.at/wahlen abrufbar.

Darüber hinaus steht das Stadtservice unter der Telefonnummer 01/4000-4001 gerne für Auskünfte zur Verfügung.