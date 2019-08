Nationalratswahl 2019: Welche Parteien haben Kandidatinnen und Kandidaten mit Behinderungen auf wählbaren Listenplätzen

Am 29. September 2019 findet die Nationalratswahl statt. Welche Parteien treten an? Und welche davon haben Menschen mit Behinderungen an wählbaren Listenplätzen?

BilderBox.com

Rund 6,4 Millionen Personen sind dieses Mal wahlberechtigt und auf dem Stimmzetteln stehen folgende Parteien zur Auswahl:

Liste Sebastian Kurz – die neue Volkspartei (ÖVP)

Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ)

Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ)

NEOS – Das Neue Österreich (NEOS)

JETZT – Liste Pilz (JETZT)

Alternative Listen, KPÖ Plus, Linke und Unabhängige (KPÖ)

Die Grünen – Die Grüne Alternative (GRÜNE)

Wandel – Aufbruch in ein gemeinwohlorientiertes Morgen mit guter Arbeit, leistbarem Wohnen und radikaler Klimapolitik.(WANDEL)

Rückblick auf 2017

Bei der letzten Nationalratswahl gab es überraschend viele Kandidatinnen und Kandidaten mit Behinderungen. Sowohl die ÖVP als auch die GRÜNEN (Christine Steger und Helene Jarmer) hatten 2 Kandidatinnen; die FPÖ einen.

Ins Parlament schafften es schlussendlich drei Personen: Bei der ÖVP war dies Kira Grünberg und Barbara Krenn; bei der FPÖ Norbert Hofer.

Wie sieht es für die Nationalratswahl 2019 aus?

Von den acht oben erwähnten Parteien, die bundesweit auf dem Wahlzettel stehen werden, werden realistischerweise ÖVP, SPÖ, FPÖ, NEOS und GRÜNEN Nationalratsmandate erreichen.

Chancenlos dürften KPÖ und Wandel sein. Auch die Liste JETZT liegt derzeit weit unter der 4 % Hürde für einen Einzug und bekäme laut Umfragen derzeit nur 1 – 2 %.

Nehmen die Parteien die Partizipation ernst? Hier ein Überblick:

ÖVP

Die ÖVP stellt wieder Kira Grünberg auf. Sie war bei der letzten Nationalratswahl Listenerste in Tirol, was viel internen Ärger hervorrief. In der Steiermark führte die Rollstuhlfahrern Barbara Krenn die ÖVP-Liste an. Die Steirerin Krenn verstarb im Frühjahr 2019.

Kira Grünberg erhielt keinen wählbaren Platz mehr auf der Tiroler Landesliste aber einen auf der Bundesliste.

Den früheren Nationalratsabgeordneten Franz-Joseph Huainigg wieder aufzustellen, war laut seinen Angaben „kein Thema“.

Fazit: Kira Grünberg wird fix im nächsten Nationalrat sein.

SPÖ

Wie bei den vergangenen Wahlen gibt es bei der SPÖ wieder kein Bewusstsein für die Wichtigkeit, eine Person mit Behinderung auf einen wählbaren Listenplatz zu setzen. Wie bei der letzten Wahl kandidiert Silke Haider. Sogar ein wenig besser platziert als bei der letzten Wahl; aber trotzdem völlig chancenlos auf Platz 8 der oberösterreichischen SPÖ-Landesliste.

Fazit: Auch dem nächsten SPÖ-Parlamentsklub wird keine Person mit Behinderung angehören.

FPÖ

Die FPÖ stellt auch dieses Mal wieder Norbert Hofer auf. Nach dem Rückzug von HC Strache führt er sogar die Bundesliste an.

Fazit: Norbert Hofer wird fix ein Nationalratsmandat erreichen.

NEOS

Die NEOS werden – wie letztes Mal – keine Person mit Behinderung auf einem wählbaren Platz aufstellen.

Fazit: Bei den NEOS fehlt in dieser Frage weiterhin das Bewusstsein dafür, diese Schwachstelle anzugehen.

GRÜNE

Die frühere grüne Nationalratsabgeordnete Helene Jarmer versuchte einen Listenplatz auf der Bundesliste zu erhalten; scheiterte allerdings. Christine Steger wurde im Mai 2018 Vorsitzende des Bundes-Monitoringauschusses und hat sich daher nicht mehr aufstellen lassen.

Fazit: Die Grünen werden niemanden mit Behinderung im Parlamentklub haben.