Nelson-Mandela-Tag – SPÖ-Bayr ruft auf, Mandelas Geist weiterleben zu lassen

18. Juli ist Nelson-Mandela-Tag

SPÖ

„Auch noch viele Jahre nach seinem Tod bleibt Nelson Mandela ein Quell der Inspiration“, stellt Petra Bayr, SPÖ-Nationalratsabgeordnete und Generalberichterstatterin gegen Rassismus und Intoleranz der parlamentarischen Versammlung des Europarats, anlässlich des Nelson-Mandela-Tages am 18. Juli – dem Geburtstag Mandelas – fest.

Der Inhalt seines Zitats „Freiheit bedeutet nicht nur, die Ketten abzuwerfen, sondern so zu leben, dass man die Freiheit anderer respektiert und fördert“, ist laut der Nationalratsabgeordneten auch heute noch hochaktuell.

„Gewalt und Gewalt gegen Frauen im Speziellen, Diskriminierung von Andersdenkenden, eine feindliche Haltung gegenüber gleichgeschlechtlich Liebenden und transidenten Personen, Missachtung von Menschen mit Behinderung, Diskriminierung von Migrant*innen und Flüchtlingen sowie viele andere Menschenrechtsverletzungen passieren tagtäglich, weltweit und in unserem direkten Umfeld. Sie stellen eine massive Einschränkung der Freiheit der Individuen dar“, bedauert Bayr und ruft zum respektvollen Umgang untereinander auf.

Der südafrikanische Nationaltag am 27. April gedenkt der ersten freien Wahlen in Südafrika. Nachdem die südafrikanische Bevölkerung das Regime der Apartheid überwunden hatte, wurde Nelson Mandela nach 27 Jahren in Gefangenschaft zum ersten Schwarzen Präsidenten des Landes gewählt.

„Diese Ereignisse waren nicht nur für Südafrika ein Meilenstein. Der 27. April 1994 ist für die gesamte internationale Gemeinschaft von großer Bedeutung“, stellt Bayr fest.

Das Dokumentations- und Kooperationszentrum Südliches Afrika (SADOCC) begeht den Nelson-Mandela-Tag jährlich feierlich.

Weitere Informationen: https://www.sadocc.at/einladung-nelson-mandela-tag-2022/