NEOS-Nationalratsabgeordnete Fiona Fiedler gratuliert zu 30 Jahren BIZEPS Peer-Beratung

Am 12. März 2022 feierte die BIZEPS Peer-Beratung ihr 30-jähriges Jubiläum. Zum Geburtstag der Peer-Beratungsstelle erhielten wir von Fiona Fiedler (NEOs) dieses Video.

In ihren Geburtstagsglückwünschen bedankt sich Fiona Fiedler für den unermüdlichen Einsatz von Martin Ladstätter und seinem Team.

Fiona Fiedler weist darauf hin, dass es wichtig ist, immer und immer wieder auf die mangelnde Inklusion in der Gesellschaft hinzuweisen. In Sachen Inklusion könne man sich ein Beispiel an der Unvoreingenommenheit von Kindern nehmen, sagt Fiedler.

Das BIZEPS-Team freut sich über diese Glückwünsche und ermutigenden Worte!