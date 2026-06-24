NEOS: Zentrale Maßnahmen zur Verbesserung inklusiver Bildung sollen mit September 2027 in Kraft treten

26. Woche 2026 – Untertitel auf der falschen Spur
Untertitel sind dafür da, gesprochene Sprache und Geräusche für gehörlose und schwerhörige Menschen als Text darzustellen. Bei dem Film Die …
Fiedler: „Die ÖVP sollte lieber konstruktiv mitarbeiten, damit wir dieses Ziel erreichen, statt dem Bildungsminister falsche Vorwürfe zu machen.“
„Die ÖVP sollte sich lieber konstruktiv in die Verhandlungen einbringen statt Bildungsminister Christoph Wiederkehr fälschlich vorzuwerfen, er würde Reformen blockieren“, sagt Fiona Fiedler, NEOS-Sprecherin für Inklusion.
„Tatsächlich befinden wir uns – wie vereinbart – in einem laufenden, gemeinsamen Arbeits- und Abstimmungsprozess mit unseren Koalitionspartnern. Öffentliche Unterstellungen einer Blockadehaltung verkennen nicht nur diesen gemeinsamen Prozess, sondern erschweren auch die sachliche Arbeit an einem tragfähigen Inklusionspaket, das den Bedürfnissen von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien gerecht wird. Österreich hat sich mit der UN-Behindertenrechtskonvention zu einem inklusiven Bildungssystem bekannt. Genau daran arbeiten wir.“
Das Paket, das gemeinsam mit Fachleuten aus dem Inklusionsbereich erarbeitet wird, besteht aus vier zentralen Bausteinen:
„Unser Ziel ist es, dass die oben genannten Maßnahmen zur Verbesserung inklusiver Bildung mit September 2027 in Kraft treten können. Ich erwarte mir, dass alle konstruktiv mitarbeiten, damit wir dem Nationalrat rasch ein gutes Paket vorlegen können. Dazu zählt, dass Kritik und Änderungsvorschläge im Rahmen der vorgesehenen politischen und fachlichen Abstimmungswege eingebracht werden und nicht über Medien ausgerichtet werden.“
Barrierefreiheit sichtbar gemacht: Jede Woche ein Bild, das Erfolge feiert oder Hürden aufzeigt.
Untertitel sind dafür da, gesprochene Sprache und Geräusche für gehörlose und schwerhörige Menschen als Text darzustellen. Bei dem Film Die …