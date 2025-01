Neue Exoskelette: Hypershell X-Series und Apogee ULTRA auf der Messe CES in Las Vegas vorgestellt

Per E-Mail teilen

Auf der Messe CES 2025 in Las Vegas wurden zwei Exoskelette vorgestellt.

Hypershell / German Bionics

Exoskelette sind Geräte, die am Körper getragen werden und die natürlichen Körperbewegungen unterstützen. Das leichter Kraftunterstützung bis hin zu Bewegungstherapie gehen.

Bei der Messe in Las Vegas stellten zwei Unternehmen Exoskelette vor. Einerseits präsentierte die Firma Hypershell ihr Exoskelettreihe Hypershell X-Series sind drei verschiedene Exoskelette die bis zu 30 % Kraftersparnis bieten sollen, bis 20 km/h Laufgeschwindigkeit funktionieren und eine Reichweite von rund 18 Kilometern mit einer Akkuladung haben bei einem Gesamtgewicht von ca. 2,4 Kilogramm.

Dieses Produkt unterstützt die unteren Extrimitäten, also die Beine. Es soll ab Ende Jänner 2025 ab 899 EUR erhältlich sein. Dieses Gerät ist vorallem für Outdooraktivitäten wie anstrengende Wanderungen beworben.

Ein zweites Exoskelett namens Apogee ULTRA, vom Unternehmen German Bionic, richtet sich an Arbeitnehmer:innen in körperlich anstrengenden Berufen wie Logistik oder Pflege. Es wird angegeben, dass es das bisher leistungsstärkste Exoskelett ist, mit bis zu 36 Kilogramm Hebeunterstützung. Es soll die Träger:in beim Heben und Tragen sowie in Pflegesituationen helfen. Es ist ab sofort erhältlich, der Preis muss beim Hersteller erfragt werden.