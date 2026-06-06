Neue Handreichung zu trans*, inter* und nicht-binären Schüler*innen wird präsentiert

Am 11. Juni 2026 um 18 Uhr wird die neu erschienene Handreichung zu trans*, inter* und nicht-binären Schüler*innen im Hilde-Weinberger-Saal der VHS Ottakring in Wien vorgestellt.

Die Autor*innen Luan Pertl, Marion Thuswald, Claudia Schneider, Tinou Ponzer und Magdalena Klein geben Einblicke in die Inhalte der Publikation.

Zudem werden geladene Gäste die Handreichung aus unterschiedlichen Perspektiven kommentieren.

Launch-Event am 11. Juni 2026 um 18 Uhr

Beginn ist um 18 Uhr im Hilde-Weinberger-Saal der VHS Ottakring (Eingang Neumayrgasse 14, 1160 Wien).

Die Veranstaltung ist barrierefrei zugänglich und wird in Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) gedolmetscht.

Weitere Informationen zur Zugänglichkeit sind auf der Website der VHS Ottakring verfügbar.

Im Anschluss an die Präsentation sind die Besucher*innen zu einem Get-Together mit Getränken und Snacks eingeladen. Die Handreichung wird vor Ort kostenlos erhältlich sein.

Bereits vor der Veranstaltung kann sie per E-Mail an bildung@varges.at bestellt werden. Eine digitale Version ist in Vorbereitung.

Die Präsentation findet in Kooperation mit der VHS Ottakring statt.