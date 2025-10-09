Neue HELMI-Folgen mit Audiodeskription im ORF

Zum internationalen Tag des weißen Stocks veröffentlicht der ORF gemeinsam mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit erstmals Folgen der Kinderserie „HELMI“ mit Audiodeskription.

ORF / KFV

Zwölf Folgen des „Helmi-Kinder-Verkehrs-Clubs“ werden erstmals mit Audiodeskription im Zweikanalton ausgestrahlt. Sie richten sich an blinde und sehbeeinträchtigte Kinder und sollen mehr Selbstständigkeit und Sicherheit im Alltag fördern.

Die erste Folge mit dem Titel „Helfen statt hindern“ läuft am Samstag, dem 11. Oktober 2025, um 7.55 Uhr in ORF 1, informiert der ORF. Weitere Folgen folgen jeweils samstags.

Alle Episoden sind auch auf kids.ORF.at und in der KIDS APP abrufbar. Die Audiodeskription ist über Tonspur zwei verfügbar.

„Sicherheit darf kein Privileg sein – sie muss für alle Kinder zugänglich sein“, hält Christian Schimanofsky vom Kuratorium für Verkehrssicherheit fest.

Robert Ziegler, Leiter der Abteilung Barrierefreiheit und Inklusion im ORF, ergänzt: „Wir möchten einen wichtigen Beitrag für barrierefreie Information über Sicherheit im Straßenverkehr leisten.“

Die Auftaktfolge thematisiert, wie blinde Menschen den Alltag und den Straßenverkehr mithilfe verschiedener Unterstützungsangebote bewältigen – dargestellt am Beispiel der Figuren Sokrates und Lorenz.