Neue ÖBB Doppelstock-Cityjets ab Juni 2026
Von den neuen Doppelstockzügen der Firma Stadler wurden von den ÖBB 109 Züge bestellt, insgesamt können bis zu 186 Züge …
Die ÖBB nehmen ab Juni 2026 neue Nahverkehrszüge in der Ostregion in Betrieb. BIZEPS konnte sich den Zug bereits im Mai 2025 ansehen.
Von den neuen Doppelstockzügen der Firma Stadler wurden von den ÖBB 109 Züge bestellt, insgesamt können bis zu 186 Züge bestellt werden. Sie sollen vor allem in der Ostregion alte Züge des Typs 4020 und Wiesel ersetzen. Über die Ausmusterung der 4020 Züge berichteten wir bereits: Ab Sommer 2026: ÖBB mustert Baureihe 4020 in Wien aus
Im Inneren des barrierefreien Erdgeschosses sehen die Züge fast gleich zu den bereits von uns vorgestellten ÖBB Doppelstock Railjets aus, die auch noch dieses Jahr in Betrieb gehen sollen. Die genaue Ausgestaltung ist in unserem Artikel „Der Railjet wird ab 2026 doppelstöckig“ zu sehen. Der hauptsächliche Unterschied besteht bei den Cityjets nur aus einem Design in helleren Rottönen sowohl bei den Sitzen wie auch außen auf den Zügen wie es von Nahverkehrszügen der ÖBB bereits bekannt ist.
Der YouTube-Kanal bahnblick bietet einen guten Einblick wie der Zug im Inneren aussieht.
Siehe: ORF
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